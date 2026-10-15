Celltrion präsentiert sein breites IBD-Portfolio, darunter Remsima IV, Remsima SC, die neu eingeführte flüssige Remsima IV-Formulierung, Steqeyma und Yuflyma

Symposien und "Meet the Experts"-Veranstaltungen werden langfristige klinische Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis mit subkutanem (SC) Infliximab (Remsima SC) in verschiedenen IBD-Patientenszenarien in den Mittelpunkt stellen

Celltrion, Inc. (KRX:068270) gab seine Teilnahme an der United European Gastroenterology (UEG) Week 2026 in Barcelona, Spanien (17.-20. Oktober) bekannt und wird dabei sein Portfolio an Therapien für entzündliche Darmerkrankungen (IBD) vorstellen, angeführt von Remsima SC (subkutanes Infliximab).

Celltrion wird sein umfassendes Infliximab-Portfolio präsentieren, das Remsima in intravenösen (IV) und subkutanen (SC) Darreichungsformen sowie die Anfang dieses Jahres in Europa eingeführte flüssige Remsima-IV-Darreichungsform umfasst. 1 Darüber hinaus wird das Unternehmen sein breiteres IBD-Portfolio vorstellen, darunter SteQeyma (Ustekinumab) und Yuflyma (Adalimumab), was seine fortgesetzten Bemühungen widerspiegelt, die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit IBD zu erweitern.2,3

Am 18. Oktober veranstaltet Celltrion ein Symposium mit dem Titel "Navigating the Treatment Journey with Subcutaneous Infliximab Across Clinical Scenarios" unter dem Vorsitz von Professor Peter M. Irving vom King's College London, Großbritannien, einem führenden IBD-Experten.

Celltrion wird außerdem zwei MTE-Sitzungen an seinem Stand veranstalten. In der ersten Sitzung wird Professorin Irina Blumenstein vom Universitätsklinikum Frankfurt, Deutschland, klinische Erkenntnisse und Behandlungsaspekte im Zusammenhang mit der Remsima SC-Monotherapie vorstellen und dabei auf Daten aus der Praxis sowie klinische Erfahrungen zurückgreifen.

"Die UEG Week 2026 bietet die Gelegenheit, klinische Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis mit Fachkräften im Gesundheitswesen auszutauschen und damit die Rolle von Remsima SC bei der Erfüllung unterschiedlicher Behandlungsbedürfnisse bei IBD zu unterstreichen", sagte Taehun Ha, Senior Vice President und Leiter der Europa-Sparte bei Celltrion. "Wir werden unsere Position auf dem IBD-Markt als vertrauenswürdiger Partner für Fachkräfte im Gesundheitswesen weltweit weiter stärken."

Hinweise für Redakteure:

Über Remsima SC (CT-P13 SC, subkutanes Infliximab)

CT-P13 SC ist die weltweit erste subkutane Formulierung von Infliximab. Eine Festdosis von 120 mg CT-P13 SC ist in 60 Ländern, darunter den USA, Großbritannien, der EU, Kanada, Brasilien, Australien und Taiwan, für die Anwendung bei Erwachsenen unabhängig vom Körpergewicht zugelassen. Die subkutane Formulierung von Infliximab hat das Potenzial, die Behandlungsmöglichkeiten zu erweitern, da sie eine hohe Konsistenz der Wirkstoffexposition und eine bequeme Verabreichungsmethode bietet.4,5

Über Celltrion

Celltrion ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb innovativer Therapeutika spezialisiert hat, die das Leben von Menschen weltweit verbessern. Als Pionier im Bereich der Biosimilars hat Celltrion das weltweit erste Biosimilar eines monoklonalen Antikörpers auf den Markt gebracht. Sein globales Pharmaportfolio deckt eine Reihe von Therapiebereichen ab, darunter Immunologie, Onkologie, Hämatologie, Augenheilkunde und Endokrinologie. Über Biosimilar-Produkte hinaus treibt Celltrion die Entwicklung neuartiger Wirkstoffpipelines voran, um die Grenzen wissenschaftlicher Innovation zu erweitern und hochwertige Medikamente bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.celltrion.com/en-us oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, X und Facebook.

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Referenzen

1 Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC) der Europäischen Arzneimittelagentur, Remsima. Verfügbar unter Link zur SmPC [Zuletzt abgerufen im Oktober 2026]. 2 Europäische Arzneimittelagentur, Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC), SteQeyma. Verfügbar unter Link zur SmPC [Zuletzt abgerufen im Oktober 2026]. 3 Europäische Arzneimittelagentur, Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC), Yuflyma. Verfügbar unter Link zur SmPC [Zuletzt abgerufen im Oktober 2026]. 4 Schreiber S et al., Gastroenterology. 2021;160(7):2340-2353 5 Westhovens R et al., Rheumatology. 2021;60(5):2277-2287

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