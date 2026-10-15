KI-Infrastruktur und Gold...: Newcore Gold liefert starke Bohrergebnisse - Mayfair Gold treibt die Finanzierung voran!

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Die KI-Infrastruktur stützt die Goldnachfrage aus der Elektronikbranche. Newcore Gold liefert starke Bohrergebnisse und Mayfair Gold arbeitet mit Macquarie an einem Finanzierungspaket.

ANZEIGE / WERBUNG - Bezahlte Marketingmitteilung zu Newcore Gold Ltd. und Mayfair Gold Corp. Im Auftrag von: SRC swiss resource capital AG · Erstellt, veröffentlicht und verbreitet von: JS Research GmbH · Autor und Verantwortlicher: Jörg Schulte · JS Research erhält von SRC eine Vergütung, die nicht leistungsabhängig ist · SRC unterhält bezahlte IR-Vereinbarungen mit beiden Emittenten · Erstveröffentlichung: 15. Oktober 2026, 5:28 Uhr Europa/Berlin ·

+++ KI-Expansion stützt Gold im Elektronikbereich! +++

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn man an Gold denkt, denkt man meist an Schmuck und Barren. Doch das Edelmetall spielt auch in der digitalen Infrastruktur eine Rolle. Nach Angaben des World Gold Council stieg die Goldnachfrage aus der Elektronikbranche im zweiten Quartal 2026 um 4% auf 68,3 Tonnen. Die KI-Infrastruktur und High-End-Halbleiter stützten die Nachfrage, während die schwächere Unterhaltungselektronik und Materialeinsparungen sie belasteten. Die Gesamtnachfrage im Technologiesektor erreichte 80,4 Tonnen, was einem Anstieg von 2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.1,2

Eigene Grafik | Daten: World Gold Council / Metals Focus, 30. Juli 2026

Je größer die Rechencluster werden, desto wichtiger wird die Datenübertragung. Co-Packaged Optics (CPO) bringt optische Komponenten näher an die Chips heran und verkürzt die elektrischen Übertragungswege. Dies kann die Bandbreite und die Energieeffizienz verbessern. Für CPO und Near-Packaged Optics erwartet TrendForce ein Marktwachstum von rund 100 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf über 39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030.

Die Investitionen sind bereits konkret: Am 2. März 2026 kündigte NVIDIA eine Investition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar in Coherent an, verbunden mit einem mehrjährigen Vertrag und einer Abnahmeverpflichtung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Der speziell auf CPO zurückzuführende zusätzliche Goldbedarf wird in den konsultierten Quellen jedoch nicht quantifiziert.3,4

Für Anleger bleibt daher die entscheidende Frage, welche Unternehmen ihre Projekte technisch und finanziell vorantreiben. Newcore Gold (WKN: A2QATA) stützt sich auf neue Bohrergebnisse bei Enchi in Ghana. Mayfair Gold (WKN: A41X3D) arbeitet an der Entwicklungsfinanzierung für Fenn-Gib in Ontario.3-8

Newcore Gold erweitert das Potenzial bei Enchi!

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) erschließt das Goldprojekt Enchi im Südwesten Ghanas. Das248 Quadratkilometer große Grundstück erstreckt sich über rund 40 Kilometer entlang der Bibiani-Scherzone. Die im Juni 2026 abgeschlossene Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) sieht einenTagebaubetrieb mit konventioneller Aufbereitung mittels der Carbon-in-Leach-Methode vor. Der geplante Durchsatz beträgt 5,5 Millionen Tonnen pro Jahr.

Der technische Bericht, der auf dem Stand vom 23. Juni 2026 ist, weist 1,055 Millionen Unzen wahrscheinlicher Mineralreserven aus: 51,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,64 g/t Gold. Die angezeigten Mineralressourcen belaufen sich auf 1,502 Millionen Unzen und umfassen diese Reserven. Darüber hinaus gibt es 626.000 Unzen abgeleiteter Ressourcen. Reserven und Ressourcen dürfen daher nicht einfach addiert werden.

Die jüngste Meldung vom 6. Oktober 2026 enthält Ergebnisse aus dem oberflächennahen Bereich der Goldlagerstätte Boin auf dem Enchi Projekt: KBRC407 durchteufte 1,16 g/t Gold auf 41 Metern ab einer Tiefe von zwei Metern, einschließlich 2,54 g/t über 13 Meter. Insgesamt wurden 24 RC-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.370 Meter gemeldet, von denen 22 eine Goldmineralisierung aufwiesen. Solche Abschnitte können die Grundlage für spätere Erweiterungen des Abbauplans verbessern.

Im Rahmen des laufenden 80.000 Meter-Programms wurden somit Ergebnisse für 50.470 Meter in 319 Bohrlöchern veröffentlicht. 98% der gemeldeten Bohrlöcher durchquerten eine Goldmineralisierung. Nur die ersten 28.000 Meter flossen in die für die PFS verwendete Ressourcenschätzung ein. Die neu gemeldeten Ergebnisse sind noch nicht Teil dieser Schätzung und Studie.7,9

Breite Abschnitte stärken die Explorationsaussichten!

Die ebenfalls aus der Goldlagerstätte Boin von Enchi stammenden Bohrergebnisse, die am 17. September 2026 veröffentlicht wurden, sind ebenfalls ein wichtiger Anhaltspunkt: KBRC411 durchteufte ab 58 m 2,59 g/t Gold über 69 Meter, einschließlich 6,41 g/t über 24 Meter. Nach Angaben des Unternehmens zählt dieses Boin-Bohrergebnis zu den breitesten Abschnitten und weist eines der höchsten Produkte aus Goldgehalt und Abschnittslänge auf. Sein Durchschnittsgehalt liegt über dem der aktuellen Mineralreserve.9

Quelle: Newcore Gold Ltd.

Auch die übrigen sechs Bohrlöcher aus der Ankündigung vom September durchteuften Gold. KBRC414 lieferte ab 70 Meter 0,83 g/t über 32 Meter, einschließlich 3,37 g/t über 6 Meter. KBRC404 lieferte ab 70 Meter 0,68 g/t über 22 Meter, einschließlich 1,64 g/t über 7 Meter. Bei den genannten Abschnitten aus den Monaten September und Oktober handelt es sich um Bohrlängen. Newcore schätzt die tatsächliche Mächtigkeit auf 75% bis 85%. Die Gehalte sind längengewichtete Durchschnittswerte ohne Begrenzung einzelner Spitzenwerte.7,9

Quelle: Newcore Gold Ltd.

Bei der Goldlagerstätte Nyam auf Enchi hatte Newcore Gold (WKN: A2QATA) zuvor am 29. Juli 2026 in Bohrung NBDD088 3,67 g/t Gold über 25,3 Meter ab 25,3 Meter gemeldet. Gemessen am Produkt aus Gehalt und Intervalllänge war dies nach Angaben des Unternehmens der bislang beste Abschnitt in dieser Lagerstätte. Der Abschnitt liegt unterhalb der Grenzen des Tagebaureservats. Die Umwandlung solcher Ergebnisse in zusätzliche Ressourcen oder Reserven erfordert weitere technische Arbeiten.10

Zusätzliche Ghana-Erfahrung im Vorstand unterstützt den Entwicklungskurs: Am 8. September berief Newcore Sulemanu Koney zum unabhängigen Vorstandsmitglied. Er war 25 Jahre lang für die Ghana Chamber of Mines tätig, unter anderem als CEO von 2014 bis 2025. Seine Erfahrung im Umgang mit Behörden, Unternehmen und traditionellen Autoritäten ergänzt die technische Projektarbeit.11

Mayfair Gold festigt den Finanzierungsweg!

Mayfair Gold (WKN: A41X3D) erschließt das zu 100% unternehmenseigene Goldprojekt Fenn-Gib im Bezirk Timmins im Norden Ontarios. Die angezeigte Ressource umfasst rund 4,3 Millionen Unzen Gold in 181,3 Millionen Tonnen bei einem Gehalt von 0,74 g/t. Die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) konzentriert sich zunächst auf den hochgradigeren, oberflächennahen Teil mit rund einer Million Unzen wahrscheinlicher Reserven bei einem Gehalt von 1,29 g/t. Das Management beabsichtigt, den freien Cashflow aus dem ersten Bergwerk zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums zu nutzen, um die verbleibende Ressource zu erschließen.8,12

Der PFS-Bericht hat ein Stichtagsdatum vom 19. Dezember 2025. Basierend auf einem Anfangskapital von 450 Millionen CAD und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar pro Unze ergibt sich im Basisszenario eine Amortisationszeit nach Steuern von 2,7 Jahren. Der modellierte kumulierte freie Cashflow für die ersten sechs Produktionsjahre beläuft sich auf 896 Millionen CAD, die Wechselkursannahme beträgt 1,35 CAD pro USD.12,13

Am 1. Oktober 2026 gab Mayfair ein Finanzierungspaket in Höhe von bis zu 310 Millionen CAD mit Macquarie bekannt. Es kombiniert eine Zeichnungsvereinbarung über Eigenkapital in Höhe von 10 Millionen CAD zu einem Preis von 4,26 CAD pro Aktie mit einer geplanten Projektkreditfazilität in Höhe von 300 Millionen CAD.

Für den Projektkredit liegt ein unverbindliches Term Sheet vor. Der Abschluss erfordert unter anderem eine Due-Diligence-Prüfung, eine unabhängige technische Begutachtung sowie endgültige Vereinbarungen. Darin enthalten sind kapitalisierbare Zinsen in Höhe von bis zu 20 Mio. C$ sowie eine Vorauszahlung in Höhe von 25 Mio. C$, die erst nach Abschluss des Geschäfts zur Verfügung stehen soll. Nach Angaben des Unternehmens soll die Kreditfazilität den Großteil der in der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) geschätzten anfänglichen Kapitalkosten in Höhe von 450 Millionen C$ decken, jedoch nicht den gesamten Bedarf.

Die Struktur umfasst zudem Abnahmerechte für die ersten 50.000 Unzen Gold, die jährlich gefördert werden, insgesamt maximal 300.000 Unzen, zu einem Referenzpreis abzüglich 50 US-Dollar pro Unze. Diese Rechte entstehen schrittweise mit dem Abschluss der Eigenkapitalfinanzierung und dem Abschluss des Darlehens. Das geplante Darlehen würde vorrangig durch das Projekt besichert werden. Dies macht den Finanzierungsweg konkreter.8

Fenn-Gib bereitet Standort und Team vor!

Auch vor Ort gehen die Vorbereitungen weiter: Die am 8. September gemeldeten 23 Untersuchungsbohrungen zur Überprüfung der geplanten Infrastrukturstandorte mit einer Gesamtlänge von 6.184 Meter, darunter zwei nachbohrte Bohrlöcher, bestätigten die die Eignung der untersuchten Standorte. Mit solchen Bohrungen wird geprüft, ob geplante Anlagen über potenziell wirtschaftlichen Mineralisierungen errichtet würden. Nach Angaben des Unternehmens sind keine Änderungen am Standortlayout erforderlich.

Quelle: Mayfair Gold Corp.

Für die weitere Exploration hat Mayfair Gold (WKN: A41X3D) mehr als 95% der bekannten Aufschlüsse im Nord- und Südblock kartiert und 127 Gesteinsproben entnommen. Gleichzeitig stützen mehr als 900 ICP-MS-Multielementanalysen das 3D-geologische und geochemische Modell. Die vorrangigen Ziele im "Südblock" werden für Bohrungen vorbereitet, die für Anfang 2027 geplant sind.14

Quelle: Mayfair Gold Corp.

Was das Personal betrifft, so hat Mayfair am 24. August die Projektentwicklung durch die Ernennung von Desmond Tranquilla zum Chief Projects Officer und Ruben Wallin zum Senior Vice President, Sustainability, gestärkt. Tranquilla war zuletzt bei Canada Nickel tätig und hat am Detour-Lake-Projekt mitgewirkt. Bei Generation Mining war Wallin für die Umweltgenehmigungendes "Marathon"-Projekts verantwortlich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Projektentwicklung und Ontarios "One Project, One Process"-Verfahren.15

"One Project, One Process" ist ein gestrafftes Genehmigungsverfahren, das für technisch fortgeschrittene Projekte konzipiert wurde. Mayfair rechnet damit, noch in diesem Quartal in das Verfahren einzusteigen.

Am 5. Oktober folgte die Ankündigung, dass Daniel Janusauskas mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Vice President, Technical Services, ernannt wird. Mayfair strebt weiterhin den Baubeginn im Jahr 2028 und die erste Produktion im Jahr 2030 an. Dazu müssen Genehmigungen, Finanzierung und technische Umsetzung zusammenkommen; eine endgültige Baubeschlussfassung steht noch aus.16

Fazit:

Newcore Gold (WKN: A2QATA) vereint bei seinem Enchi-Goldprojekt in Ghana eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) und Reserven in Höhe von 1,055 Millionen Unzen mit den jüngsten Bohrerfolgen. Die starken Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms deuten weiterhin auf ein künftiges Ressourcenwachstum und eine weitere Optimierung des Abbauplans hin.

Mayfair Gold (WKN: A41X3D) hat mit der Vereinbarung mit Macquarie einen konkreten Schritt zur Finanzierung von Fenn-Gib unternommen. Standorttests und der Aufbau eines Teams unterstützen die Entwicklung. Der verbindliche Finanzabschluss und die erforderlichen Genehmigungen bleiben entscheidend.

Die nächsten Meilensteine für Newcore Gold (WKN: A2QATA) sind weitere Bohrergebnisse bei Enchi und deren Einbeziehung in künftige Studien. Für Mayfair Gold (WKN: A41X3D) sind es die Strukturierung der Finanzierung und Fortschritte im Genehmigungsverfahren für Fenn-Gib. 7-9, 14-16

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. World Gold Council: Gold Demand Trends: Q2 2026 - Technology, 30. Juli 2026.

2. World Gold Council: Trends bei der Goldnachfrage: 4. Quartal und Gesamtjahr 2025 - Technologie, 29. Januar 2026.

3. TrendForce: Optische Verbindungen werden entscheidend für den Ausbau von KI-Fabriken; CPO/NPO-Markt soll laut TrendForce bis 2030 39 Milliarden US-Dollar überschreiten, 15. Juni 2026.

4. NVIDIA: NVIDIA und Coherent geben strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Optiktechnologie zur Skalierung der Rechenzentrumsarchitektur der nächsten Generation bekannt, 2. März 2026.

5. Deutsche Börse: Newcore Gold Ltd. - WKN A2QATA, abgerufen am 13. Oktober 2026.

6. Börse Düsseldorf: Mayfair Gold Corp. - WKN A41X3D, abgerufen am 13. Oktober 2026.

7. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold stößt bei Bohrungen im Enchi-Goldprojekt in Ghana auf 1,16 g/t Gold über 41,0 Meter, darunter 2,54 g/t Gold über 13,0 Meter, 6. Oktober 2026.

8. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Gold unterzeichnet mit Macquarie eine Absichtserklärung über 310 Millionen C$ sowie ein unverbindliches Term Sheet zur Projektfinanzierung und Kapitalbeteiligung für Fenn-Gib, 1. Oktober 2026.

9. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold durchteuft bei Bohrungen im Goldprojekt Enchi in Ghana 2,59 g/t Gold auf 69 Metern, einschließlich 6,41 g/t Gold auf 24 Metern, 17. September 2026.

10. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold stößt bei Bohrungen im Enchi-Goldprojekt in Ghana auf 3,67 g/t Gold auf einer Mächtigkeit von 25,3 Metern, 29. Juli 2026.

11. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt die Berufung von Herrn Sulemanu Koney in den Vorstand bekannt, 8. September 2026.

12. Mayfair Gold Corp.: Mayfair legt solide Vor-Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Fenn-Gib vor, 8. Januar 2026.

13. Mayfair Gold Corp. / SEC: Lagebericht der Geschäftsführung für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2026 und 2025 endeten, 12. August 2026.

14. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Gold treibt Explorationsziele und Projektgeologie bei Fenn-Gib voran, 8. September 2026.

15. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Gold ernennt Chief Projects Officer und Senior Vice President für Nachhaltigkeit, während Fenn-Gib auf die Erschließung zusteuert, 24. August 2026.

16. Mayfair Gold Corp.: Mayfair Gold ernennt Daniel Janusauskas zum Vice President, Technical Services, 5. Oktober 2026.

Grafiken und Bildnachweise

Abbildung 1: Goldnachfrage im zweiten Quartal 2025 und 2026. Eigene Grafik, programmgesteuert erstellt und mit KI-Unterstützung gestaltet; Daten: World Gold Council / Metals Focus, Quelle 1. Die Elektronik ist ein Teilbereich der Technologie-Nachfrage. Titelbild: Newcore Gold Ltd..

Abbildungen 2 bis 4: Logo von Newcore Gold Ltd. und zwei Boin-Querschnitte für KBRC411 und KBRC414, Stand: 17. September 2026, Quelle 9. Abbildungen 5 bis 7: Logo von Mayfair Gold Corp., Infrastrukturplan und Explorationskarten für den Nordblock und den Südblock, Stand: 8. September 2026, Quelle 14. Die Rechte an Unternehmensmaterialien und Markenzeichen liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Methodik und Umfang der Überprüfung

Redaktioneller Stand: 13. Oktober 2026. Die angegebenen Informationen zu Bohrungen, Ressourcen, Reserven, Studien, Finanzierung und Personal sowie die WKNs und Marktzahlen wurden anhand der verlinkten Unternehmensmitteilungen, der Veröffentlichung der PFS-Ergebnisse, des Halbjahres-MD&A und der Branchenquellen überprüft. Die Reserve- und Ressourcenzahlen für Enchi wurden mit den Unternehmensmitteilungen abgeglichen; eine vollständige unabhängige Überprüfung der zugrunde liegenden technischen Berichte wurde nicht durchgeführt. Der Cashflow in Höhe von 896 Millionen C$ wurde auf der Grundlage der Veröffentlichung der PFS-Ergebnisse und des MD&A klassifiziert; die abweichende Angabe in US-Dollar in späteren Kurzbeschreibungen wurde nicht übernommen. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Überprüfungen oder Aktienkursmodelle erstellt. Die technischen Informationen wurden nicht unabhängig von einer von JS Research beauftragten qualifizierten Person überprüft. Eine fortlaufende Aktualisierung nach der Veröffentlichung ist nicht geplant; gesetzliche Korrektur- und Offenlegungspflichten bleiben unberührt.

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