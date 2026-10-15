Dieser Sprung ging nach hinten los! Wer auf die Kursentwicklung der Sportartikelindustrie blickt, erkennt einen radikalen Wandel. Warum die ehemaligen Champions des Sports zunehmend unter Druck geraten, liegt an ihrer traditionellen Art, Produkte an den Mann zu bringen. Ein toller Sneaker verkauft sich heute nicht nur durch überzeugende Qualität, die im Grenzfall auch seinen Preis hat, sondern durch Emotion, Umweltschutz und Überzeugung. Letztlich haben sich die Branchenriesen zu lange auf ihre Retro-Produkte verlassen, was den Markteintritt aggressiver Herausforderer-Marken begünstigte. Die innovativen Newcomer verbinden Sportlichkeit mit nachhaltigen Argumenten und stellen ihre Produktionsketten auf eine mitdenkende, junge Käuferschaft um. Da sind es neue Klebstoffe oder die Wiederverwendung von recyceltem Kunststoff, die an der Ladenkasse trumpfen. Für echte Überraschungen sorgt auch das kanadische Finanzunternehmen RE Royalties, das sich als Pionier für lizenzgebührenbasierte Finanzierungen im Bereich der erneuerbaren Energien etabliert hat. Durch die Erschließung eines völlig neuen Geschäfts bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Kapitalstrukturen an, die speziell auf die Dekarbonisierung industrieller Großkonzerne abzielen. Letztlich zeigt diese Entwicklung, dass ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Rendite kein Widerspruch mehr sein müssen.

Enthaltene Werte: CA75527Q1081,DE000A1EWWW0,US6541061031

Den vollständigen Artikel lesen ...