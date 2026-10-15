An der Börse herrscht normalerweise Sippenhaft. Zuletzt gab es einen kleinen Ausverkauf im Chip-Sektor. Dies galt vor allem für den südkoreanischen Kospi, obwohl die dortigen Chip-Aktien deutlich niedriger bewertet werden als die Mitbewerber in New York. Dennoch lohnt es sich außerhalb von Zins- und Kriegsängsten, Inflationsdaten oder handelspolitischen Eskalationen sehr konkret auf Einzelaktien zu schauen. Denn meist sind es die operativen Entwicklungen, die mittel- bis langfristig die Gewinn- und Kursentwicklung beeinflussen. Wir schauen deshalb heute auf die Aktien von McDonalds, dynaCERT und BioNTech!
Enthaltene Werte: CA26780A1084,US5801351017,US09075V1026Den vollständigen Artikel lesen ...
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