DocMorris AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Frauenfeld, 15. Oktober 2026
Medienmitteilung
DocMorris beschleunigt Rx-Wachstum auf 78% im Q3; EBITDA-Breakeven bereits im Q3 erreicht sowie Umsatz- und EBITDA-Prognose 2026 erneut erhöht
CEO Walter Hess sagt: «Unsere Umsatzdynamik hat sich im dritten Quartal 2026 nochmals beschleunigt und zeigt, dass unser Angebot bei Patientinnen und Patienten gut ankommt. Wir nutzen weiterhin die Rx-Dynamik konsequent, um unsere Kundenbasis auszubauen und unsere Position im digitalen Gesundheitsmarkt weiter zu festigen.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «Dank der starken Entwicklung von Rx und Digital Services sowie der weiter verbesserten Kosten- und Marketingeffizienz haben wir den anvisierten EBITDA-Breakeven bereits im dritten Quartal mit einem bereinigten EBITDA von CHF 0.6 Mio. erreicht. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unsere Umsatz- und EBITDA-Guidance für das Gesamtjahr erneut.»
Deutlich beschleunigtes Rx-Wachstum im dritten Quartal
Fortgesetzter zweistelliger Wachstumskurs in den ersten neun Monaten
DocMorris kaufte im September 2026 erfolgreich die CHF 49.6 Mio. Wandelanleihe 2028 vollständig zurück. Der Rückkauf wurde durch die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 finanziert. Mit diesem Schritt verlängert das Unternehmen sein Fälligkeitsprofil und reduziert gleichzeitig die relativen Finanzierungskosten.
Ausblick
Aufgrund der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung hebt DocMorris ihre Prognose für 2026 erneut wie folgt an:
Das Management bestätigt das Ziel des Free Cashflow-Breakeven im Lauf von 2027, nachdem das Ziel des bereinigten EBITDA-Breakeven im Lauf von 2026 bereits im dritten Quartal erreicht wurde. Die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert.
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DocMorris
Disclaimer
[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem Umsatz von DocMorris zuzüglich des Versandhandelsumsatzes von apotal, abzüglich des Umsatzes für die Belieferung von apotal.
[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung.
[3] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz).
[4] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2416062
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2416062 15.10.2026 CET/CEST