Bern - Der Schweizer Onlinehändler Offerz ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei haben sich Unbekannte Zugang zu sensiblen Daten von rund 115'000 Kunden erhalten. Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 7. Oktober Zugang zu einer Testumgebung des Onlinehändlers, wie der «Blick» am Mittwoch auf seiner Homepage berichtete. «Unsere Systeme waren Ziel massiver Hackversuche, und solche Versuche halten weiterhin an», heisst es auf der Offerz-Webseite. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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