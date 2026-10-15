The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2026
ISIN Name
DE000SLB6XXX LDSBK.SAAR IHS S.600
XS2400296XXX FNM 21/26 MTN
XS0516704XXX PORTERBR.RAIL F.10/26 MTN
AT0000A1KXXX OESTERR. 16/26
CH0370943XXX PFBK SCHW.HYP. 17-26 651
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA10G/17
XS0692874XXX INTER-AMER.DEV.BK 11/26
US693475BXXX PNC FINL SVC 23/27 FLR
SE0021147XXX VEF 23/26 FLR
US961214FXXX WESTPAC BKG 24/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A3072
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2026
ISIN Name
DE000SLB6XXX LDSBK.SAAR IHS S.600
XS2400296XXX FNM 21/26 MTN
XS0516704XXX PORTERBR.RAIL F.10/26 MTN
AT0000A1KXXX OESTERR. 16/26
CH0370943XXX PFBK SCHW.HYP. 17-26 651
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA10G/17
XS0692874XXX INTER-AMER.DEV.BK 11/26
US693475BXXX PNC FINL SVC 23/27 FLR
SE0021147XXX VEF 23/26 FLR
US961214FXXX WESTPAC BKG 24/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A3072
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