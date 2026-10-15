Das Instrument ALFB BG1100038097 ALPHA BULGARIA AD EO -,51 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NEWX, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument ALFB BG1100038097 ALPHA BULGARIA AD EO -,51 EQUITY has its first trading date on 15.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NEWX, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument ALFB BG1100038097 ALPHA BULGARIA AD EO -,51 EQUITY has its first trading date on 15.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NEWX, SettlCurr EUR, CCP Y
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