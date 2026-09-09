The following instruments on XETRA do have their first trading 09.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.09.2026
Aktien
1 BG1100038097 Alpha Bulgaria AD
2 CA30036E1043 Everkind Wellness Inc.
3 CA54019J1049 Lode Gold Resources Inc.
4 CA7707671011 Robinson Energy Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS2919072XXX ASK Chemical Deutschland Holding GmbH
2 IT0005730XXX Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
3 FR001401AXXX Engie S.A.
4 XS3502111XXX Brenntag Finance B.V.
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 XS3478212XXX Shinhan Bank Co. Ltd.
8 BE0002775XXX Atenor S.A.
9 FR001401AXXX Bpifrance SACA
10 XS3499990XXX DekaBank Deutsche Girozentrale
11 XS3503934XXX ING Bank N.V.
12 XS3503934XXX ING Bank N.V.
13 XS3500105XXX Africa Finance Corp.
14 LU0908500XXX Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF
15 IE000GLK5XXX VanEck Agribusiness UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.09.2026
Aktien
1 BG1100038097 Alpha Bulgaria AD
2 CA30036E1043 Everkind Wellness Inc.
3 CA54019J1049 Lode Gold Resources Inc.
4 CA7707671011 Robinson Energy Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS2919072XXX ASK Chemical Deutschland Holding GmbH
2 IT0005730XXX Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
3 FR001401AXXX Engie S.A.
4 XS3502111XXX Brenntag Finance B.V.
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 XS3478212XXX Shinhan Bank Co. Ltd.
8 BE0002775XXX Atenor S.A.
9 FR001401AXXX Bpifrance SACA
10 XS3499990XXX DekaBank Deutsche Girozentrale
11 XS3503934XXX ING Bank N.V.
12 XS3503934XXX ING Bank N.V.
13 XS3500105XXX Africa Finance Corp.
14 LU0908500XXX Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF
15 IE000GLK5XXX VanEck Agribusiness UCITS ETF
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