Zürich - Der Schweizer Stellenmarkt zeigt im dritten Quartal 2026 eine Stabilisierung. Dabei haben die Job-Angebote für Handwerks- und technische Berufe weiter zugelegt. Insgesamt hat sich im dritten Quartal eine leichte Erholung ergeben, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Swiss Job Market Index von Adecco und des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich hervorgeht. So stieg die Zahl der ausgeschriebenen Stellen sowohl zum zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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