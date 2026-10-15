Potsdam - Chinas KI-Modelle haben ihre US-Rivalen auf einer der wichtigsten KI-Plattformen, OpenRouter, bereits überholt. Ihr Anteil am Token-Verbrauch dort erreichte im Juli und August 2026 in Deutschland 61 Prozent und EU-weit 58 Prozent. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es EU-weit nur etwa 15 Prozent, so eine Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. «Von Peking abhängig»«Chinesische Modelle sind erschwinglich und gut genug. Deshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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