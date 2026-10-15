DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Höhere Kosten und ein verlangsamter Umsatzanstieg haben Drägerwerk im dritten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Der Medizintechnikkonzern bestätigte jedoch seinen Ausblick für 2026. Im Quartal stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen währungsbereinigt um 1,0 bzw. nominal um 2,1 Prozent auf 851 Millionen Euro. Einen Rückgang wies das größere Segment Medizintechnik auf. Das EBIT sank auf 48 Millionen Euro von 56,7 Millionen im Vorjahr. Die EBIT-Marge ging auf 5,6 von 6,8 Prozent zurück. Das Ergebnis beinhaltet Zollrückerstattungen von 20,1 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte sich das EBIT bei einem deutlichen Umsatzwachstum mehr als verdoppelt. Der Auftragseingang kletterte währungsbereinigt um 7,0 bzw. nominal um 8,2 Prozent auf 926 Millionen Euro. Hier sorgte das Segment Sicherheitstechnik für den Anstieg. Für das laufende Jahr peilt Drägerwerk weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 2,0 bis 6,0 Prozent und eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent an. In den ersten neun Monaten lag das währungsbereinigte Wachstum bei 5,3 Prozent. Die EBIT-Marge erreichte 4,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Diageo 0,30 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj 08:00 Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: -21,0 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion August PROGNOSE: 0,0% gg Vm/k.A. gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/k.A. gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/0,0% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 32,0 zuvor: 37,8 14:30 Empire State Manufacturing Index Oktober PROGNOSE: 10,3 zuvor: 7,6 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 197.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.342,00 -0,5 E-Mini-Future S&P-500 7.741,25 -0,4 E-Mini-Future Nasdaq-100 29.909,00 -0,9 Topix (Tokio) 4.010,63 -2,1 Hang-Seng (Hongk.) 23.996,56 -1,3 Shanghai-Comp. 3.687,89 -2,1 Mittwoch: INDEX Schluss +/- % DAX 25.298,61 +0,2 DAX-Future 25.413,00 +0,1 MDAX 30.050,15 +0,1 TecDAX 3.996,61 +0,2 SDAX 18.176,53 +0,6 Euro-Stoxx-50 6.190,37 +0,4 Stoxx-50 5.353,62 +0,7 XDAX 25.239,52 -0,2 Dow-Jones 51.621,48 -0,1 S&P-500 7.718,94 -1,1 Nasdaq Composite 26.692,87 -1,9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit Abgaben in den Handel starten. Die stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in den USA haben neue Zinsängste ausgelöst. Eine Zinserhöhung durch die Fed auf ihrer Oktober-Sitzung wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 27 Prozent eingepreist nach rund 20 Prozent vor den Daten. Das belastet zinssensible Sektoren wie Technologieaktien. An den asiatischen Börsen bricht der stark gehebelte Kospi um 8 Prozent ein. Auf Technologiewerte drückt nicht nur das Gespenst höherer Leitzinsen, sondern auch die Sorge vor zunehmender Konkurrenz bei DRAM-Technologien durch chinesische Wettbewerber. Medienberichte, laut denen Anthropic die Umsätze im dritten Quartal fast verdoppelt habe und profitabel arbeiten soll, verhallen an den Börsen ungehört. Höhepunkt des Tages sind die US-Einzelhandelsumsätze für September.

Rückblick: Etwas fester - Etwas höhere Gewinne vom Vormittag wurden nicht gehalten, weil es am Nachmittag mit den Zinsen phasenweise sehr stark nach oben ging. Auslöser war höher eine als erwartet ausgefallene US-Inflationsrate im September. Das schürte Spekulationen über eine US-Zinserhöhung, möglicherweise doch schon Ende Oktober. Gesucht waren eher defensiv und weniger zinsempfindliche Aktien. Pharmaaktien waren die Gewinner des Tages - ihr Stoxx-Subindex rückte um 2,2 Prozent vor. Ihm folgten Titel aus dem Bereich Haushalts- und Konsumgüter mit Plus 1,8 Prozent. Daneben liefen Luftfahrt- und Rüstungsaktien gut, sie legten um 1,7 Prozent zu. Am Ende rangierte der Sektorindex der Rohstoffaktien, er büßte 1,2 Prozent ein. Im Chipsektor wartete ASML im dritten Quartal mit einem unerwartet hohen Gewinn auf. Dazu erhöhte der Zulieferer der Chipindustrie bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose. Die Aktie legte um 1,7 Prozent zu. Andere Chipwerte konnten davon in der Breite nicht profitieren - auch weil die gestiegenen Zinsen für Störfeuer sorgten. Infineon verloren 1,2, STMicro 1,8 Prozent. BE Semiconductor gewannen dagegen 1,8 Prozent und Aixtron 2,8 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Lufthansa gaben um 2,1 Prozent nach. Die Fluglinie hatte das Bieterrennen um die portugiesische TAP gewonnen und kann nun bis zu 49,9 Prozent übernehmen. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf bis zu 1,2 Milliarden Euro. Laut den Analysten von Bernstein ist der Einstieg strategisch zwar sinnvoll, aber auch teuer. Kion verteuerten sich um 0,3 Prozent, hatten lange aber deutlicher zugelegt, obwohl das Unternehmen die Jahresprognose gesenkt hatte. Die Gewinnwarnung sei großenteils schon eingepreist gewesen, sagten Börsianer. Laut Citi falle der obere Rand der gesenkten Prognosespanne immer noch höher als befürchtet aus. Für Südzucker ging es um 1,9 Prozent nach unten, nachdem die Bundesregierung eine Zuckersteuer auf den Weg gebracht hatte. PNE brachen um knapp 20 Prozent ein. Der Windparkentwickler hatte die Gewinnprognose massiv gesenkt. Im Sog gaben Nordex um 3,3 Prozent nach und Energiekontor um 3,5 Prozent. Evotec verteuerten sich um 6,7 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen schnitt in den ersten neun Monaten besser als erwartet ab.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach dem Gewinnrückgang verloren Drägerwerk auf Tradegate rund 10 Prozent. Douglas zeigten sich kaum bewegt von der Nachricht, dass die Kosmetikkette einen neuen CEO bekommt.

USA - AKTIEN

Schwach - Höher als erwartet ausgefallene Verbraucherpreise trübten die Stimmung. Am Anleihemarkt schossen die Renditen zunächst nach oben, ehe sich die Lage wieder beruhigte. Von den Ölpreisen kam ebenfalls Gegenwind, wenn auch eher leichter. Ein positiver Impuls für die Halbleiterbranche kam von ASML in Gestalt eines erhöhten Ausblicks. Er ging aber durch den Anstieg der Marktzinsen völlig unter, zumal Technologieaktien als besonders zinsempfindlich gelten. Halbleiteraktien wie Nvidia (-3,2%), Intel (-4,6%), Broadcom (-3,1%) oder AMD (-5,7%) gaben deutlich nach. GE Vernova sackten um 6,2 Prozent ab. Das Unternehmen gilt als Stromversorger von KI-Rechenzentren. Bank of America gaben um 4,8 Prozent nach. Zum einen verhängte die Aufsichtsbehörden eine Strafe von 1,2 Milliarden Dollar. Zum anderen verfehlte der Quartalsgewinn die Analystenerwartungen, ebenso die Einnahmen. Morgan Stanley übertraf dagegen die Gewinnerwartungen, der Kurs gab dennoch um 2,8 Prozent nach.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,80 +0,01 10 Jahre 5,19 -0,03 30 Jahre 5,52 -0,04

Nach der höher als erwartet ausgefallenen US-Inflation im September schoss die meist beachtete Zehnjahresrendite zunächst von 5,20 auf 5,33 Prozent nach oben und damit praktisch wieder auf das höchste Niveau seit 2002. Im Verlauf beruhigte sich die Lage aber wieder und die Renditen am langen Ende des Marktes drehten sogar ins Minus. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen sank auf den niedrigsten Stand seit fast drei Wochen. Mit den zunehmenden Turbulenzen am Aktienmarkt werde der sichere Hafen der Staatsanleihen von Anlegern gerade neu entdeckt, hieß es. Am Zinsterminmarkt erhöhte sich die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank am 28. Oktober zunächst von gut 20 auf über 50 Prozent, zuletzt lag sie bei nur noch rund 27 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:13 EUR/USD 1,1214 +0,5 0,0058 1,1156 1,1119 EUR/JPY 177,14 +0,3 0,5200 176,6200 176,6200 EUR/CHF 0,9306 -0,1 -0,0006 0,9312 0,9324 EUR/GBP 0,8466 +0,1 0,0011 0,8455 0,8456 USD/JPY 157,95 -0,2 -0,3600 158,3100 158,8200 GBP/USD 1,3243 +0,4 0,0052 1,3191 1,3146 USD/CNY 6,6921 -0,0 -0,0005 6,6926 6,6926 USD/CNH 6,6925 -0,1 -0,0034 6,6959 6,6989 AUS/USD 0,6952 -0,2 -0,0017 0,6969 0,6953 Bitcoin/USD 81.585,57 -0,2 -157,74 81.743,31 81.570,71

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October 15, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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