Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -
ALDI senkt ab dem 15. Oktober als erster Lebensmitteleinzelhändler dauerhaft die Preise für über 20 beliebte Artikel. Von frischen Salaten und Wraps über Pasta-Spezialitäten bis hin zu Hummus, Aufstrichen und Flammkuchenteig: Der Erfinder des Discounts bietet zahlreiche Produkte für die schnelle und einfache Küche nun noch günstiger an. Kund:innen sparen dabei bis zu 50 Cent pro Packung.
Ob für die Mittagspause, das schnelle Abendessen oder den einfachen Genuss zwischendurch: ALDI bietet für viele Alltagssituationen die passende Lösung zum gewohnt günstigen ALDI Preis. Das belegt auch der aktuelle Kundenmonitor 2026, bei dem ALDI zum 17. Mal in Folge als Preissieger[1] ausgezeichnet wurde. Damit hält der Erfinder des Discounts sein Versprechen, jederzeit gute Qualität zum bestmöglichen Preis anzubieten, und setzt seine Preissenkungen im Herbst konsequent fort.
Bei folgenden Artikeln sparen Kund:innen um bis zu 50 Cent:
- CUCINA Gnocchi Vielfalt/Frische Gnocchi/Tagliatelle, 600 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,99 Euro (-50 Cent)
- WONNEMEYER Flammkuchenteig, 280 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,39 Euro (-40 Cent)
- CUCINA Tortelli, 300 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,89 Euro (-40 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- LANDFREUDE XXL-Familienpackung Spätzle/Knöpfle, 1.000 Gramm für nur 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- CUCINA Premium Pasta gefüllt, 250 Gramm für nur 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro), nur bei ALDI Nord erhältlich
- CUCINA Premium Pasta Sortiment, 250 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- CUCINA Tortelloni, 400 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,89 Euro (-20 Cent)
- DAYLICIOUS Salatcup, 300 Gramm für nur 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-20 Cent)
- DAYLICIOUS Sandwiches, 185 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- DAYLICIOUS Wraps, 190 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- LANDFREUDE Eierspätzle/Schupfnudeln, 500 Gramm für nur 1,69 Euro
- LANDFREUDE Feine Schwäbische Schupfnudeln, 500 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,89 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD und regional erhältlich
- LANDFREUDE Kartoffelpuffer/Reibekuchen, 300 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,69 Euro (-20 Cent)
- PRAKTISCH FERTIG Frische Gyoza, 150 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-20 Cent)
- SNACK TIME Onigiri, 100 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- WONNEMEYER Brotaufstrich, 150 Gramm für nur 1,19 Euro
- WONNEMEYER Salatdressing, 250 Milliliter für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-20 Cent)
- WONNEMEYER Frühstücksbackwaren, 330/340 Gramm für nur 1,39 Euro
- WONNEMEYER Hummus, 200 Gramm für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-20 Cent)
- WONNEMEYER Mediterrane Cremes, 125 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- WONNEMEYER Salat-Menü Vielfalt/Classic, 350 Gramm für nur 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-20 Cent)
- WONNEMEYER Salatschale, 1.000 Gramm für nur 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- WONNEMEYER Sushi Maki Mix, 120 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- WONNEMEYER Fleischsalat, 400 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,65 Euro (-16 Cent)
- MILSANI Cremiger Quarkgenuss, 500 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,59 Euro (-10 Cent)
[1] Auszeichnung bezieht sich auf die Branche "Lebensmittelmärkte - Discounter". Preise im Vergleich zum Wettbewerb. Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2026 (www.kundenmonitor.de); ServiceBarometer AG, München.
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6371352
ALDI senkt ab dem 15. Oktober als erster Lebensmitteleinzelhändler dauerhaft die Preise für über 20 beliebte Artikel. Von frischen Salaten und Wraps über Pasta-Spezialitäten bis hin zu Hummus, Aufstrichen und Flammkuchenteig: Der Erfinder des Discounts bietet zahlreiche Produkte für die schnelle und einfache Küche nun noch günstiger an. Kund:innen sparen dabei bis zu 50 Cent pro Packung.
Ob für die Mittagspause, das schnelle Abendessen oder den einfachen Genuss zwischendurch: ALDI bietet für viele Alltagssituationen die passende Lösung zum gewohnt günstigen ALDI Preis. Das belegt auch der aktuelle Kundenmonitor 2026, bei dem ALDI zum 17. Mal in Folge als Preissieger[1] ausgezeichnet wurde. Damit hält der Erfinder des Discounts sein Versprechen, jederzeit gute Qualität zum bestmöglichen Preis anzubieten, und setzt seine Preissenkungen im Herbst konsequent fort.
Bei folgenden Artikeln sparen Kund:innen um bis zu 50 Cent:
- CUCINA Gnocchi Vielfalt/Frische Gnocchi/Tagliatelle, 600 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,99 Euro (-50 Cent)
- WONNEMEYER Flammkuchenteig, 280 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,39 Euro (-40 Cent)
- CUCINA Tortelli, 300 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,89 Euro (-40 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- LANDFREUDE XXL-Familienpackung Spätzle/Knöpfle, 1.000 Gramm für nur 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- CUCINA Premium Pasta gefüllt, 250 Gramm für nur 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro), nur bei ALDI Nord erhältlich
- CUCINA Premium Pasta Sortiment, 250 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- CUCINA Tortelloni, 400 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,89 Euro (-20 Cent)
- DAYLICIOUS Salatcup, 300 Gramm für nur 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-20 Cent)
- DAYLICIOUS Sandwiches, 185 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- DAYLICIOUS Wraps, 190 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- LANDFREUDE Eierspätzle/Schupfnudeln, 500 Gramm für nur 1,69 Euro
- LANDFREUDE Feine Schwäbische Schupfnudeln, 500 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,89 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD und regional erhältlich
- LANDFREUDE Kartoffelpuffer/Reibekuchen, 300 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,69 Euro (-20 Cent)
- PRAKTISCH FERTIG Frische Gyoza, 150 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-20 Cent)
- SNACK TIME Onigiri, 100 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- WONNEMEYER Brotaufstrich, 150 Gramm für nur 1,19 Euro
- WONNEMEYER Salatdressing, 250 Milliliter für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-20 Cent)
- WONNEMEYER Frühstücksbackwaren, 330/340 Gramm für nur 1,39 Euro
- WONNEMEYER Hummus, 200 Gramm für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-20 Cent)
- WONNEMEYER Mediterrane Cremes, 125 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- WONNEMEYER Salat-Menü Vielfalt/Classic, 350 Gramm für nur 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-20 Cent)
- WONNEMEYER Salatschale, 1.000 Gramm für nur 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- WONNEMEYER Sushi Maki Mix, 120 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- WONNEMEYER Fleischsalat, 400 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,65 Euro (-16 Cent)
- MILSANI Cremiger Quarkgenuss, 500 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,59 Euro (-10 Cent)
[1] Auszeichnung bezieht sich auf die Branche "Lebensmittelmärkte - Discounter". Preise im Vergleich zum Wettbewerb. Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2026 (www.kundenmonitor.de); ServiceBarometer AG, München.
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6371352
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