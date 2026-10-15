Pullach i. Isartal (ots) -Mit dem Einsetzen der Wechseljahre steigt die Häufigkeit von Muskel- und Gelenkschmerzen bei Frauen deutlich an [1]. Denn mit dem sinkenden Östrogenspiegel fällt ein wichtiger Schutzfaktor für die Gelenkgesundheit weg [2]. Neben ausreichend Bewegung und gesunder Ernährung können dann gängige Schmerzmittel wie Ibuprofen die Schmerzen lindern und die Lebensqualität möglichst erhalten. Gerade bei längerer Anwendung ist eine lokale Anwendung als Salbe oder Gel vorteilhaft - zum Beispiel mit doc Ibuprofen Schmerzgel. Es wirkt Studien zufolge genauso gut wie Tabletten [3,4], hat aber ein geringeres Nebenwirkungsrisiko [3,5,6].Steife, geschwollene Knie, quälende Schmerzen in den Fingern, der Schulter oder im Rücken: Bei solchen Beschwerden denken betroffene Frauen eher an orthopädische Probleme als an die Wechseljahre. Dabei sind Gelenkschmerzen eine sehr häufige Begleiterscheinung der hormonellen Umstellung in der Lebensmitte: Leiden zu Beginn dieser Zeit noch vier von zehn Frauen unter Muskel- und Gelenkschmerzen, sind es in der Peri- und Postmenopause sechs von zehn, wie eine aktuelle kanadische Metastudie ergab.[1]Gelenkschutz durch Östrogen fällt wegEin entscheidender Faktor ist dabei der sinkende Östrogenspiegel. Denn das weibliche Hormon spielt eine schützende Rolle für die Gesundheit von Knochen und Gelenkknorpeln, reguliert Entzündungsreaktionen, hemmt die Zellalterung und beeinflusst die Schmerzweiterleitung [2]. Fällt dieser Schutz weg, leiden nicht nur die Gelenke, sondern oft auch die Lebensqualität. Manchen betroffenen Frauen kann dann eine Hormonersatztherapie helfen, diese ist jedoch wegen möglicher Nebenwirkungen nicht immer ratsam oder gewünscht.Mit Bewegung Gelenkschmerzen vorbeugenDie Wechseljahre selbst lassen sich zwar nicht vermeiden, aber Frauen können den damit verbundenen Gelenkschmerzen aktiv vorbeugen - gute Tipps dazu gibt es unter www.doc-gegen-schmerzen.de. An erster Stelle steht dabei regelmäßige Bewegung, ideal sind gelenkschonende Sportarten wie Wandern, Radfahren oder Schwimmen. Bei der Ernährung sollten pflanzliche Öle tierischen Fetten vorgezogen werden, denn letztere enthalten reichlich entzündungsfördernde Arachidonsäure. Auch Übergewicht, Zigaretten und Alkohol schaden den Gelenken. Hier gilt die Devise: Weniger ist mehr. So bleibt die Freude an Bewegung auch in hormonell turbulenten Zeiten erhalten.Lokale Schmerzbehandlung ist schonenderTreten während der Wechseljahre dennoch Schmerzen in Knien, Fingern, Rücken oder Schulter auf, können zur Linderung gängige Schmerzmittel wie Ibuprofen oder ASS eingesetzt werden. Gerade bei länger andauernden Beschwerden ist es dabei wichtig, auf ein möglichst geringes Risiko für Nebenwirkungen zu achten. Besonders niedrig ist dieses bei einer lokalen (topischen) Behandlung mit Gels oder Salben wie dem doc Ibuprofen Schmerzgel. Denn bei der äußeren Anwendung reichert sich der Wirkstoff vor allem in der Haut und dem darunter liegenden Gewebe, wie Muskeln und Gelenken, an, gelangt aber nur in geringen Mengen ins Blut.[7] Dadurch treten bei vergleichbarer Wirksamkeit [3,4] Magen-Darm-Probleme seltener auf als bei der Einnahme von Tabletten [5]. Gut verträglich und einfach anzuwenden, ist doc Ibuprofen Schmerzgel deshalb eine ausgezeichnete Wahl bei Gelenkschmerzen in den Wechseljahren. Die Wirksamkeit und Sicherheit bestätigte auch Öko-Test im Juli 2025 mit dem Testurteil "sehr gut" [6].Mehr Informationen unter www.doc-gegen-schmerzen.deQuellen1 Kruse C et al., Musculoskeletal Manifestations of Perimenopause: A Systematic Review and Meta-Analysis of 93,021 Women. JB JS Open Access. 2026 Jan 13;11(1). doi: 10.2106/JBJS.OA.25.002542 Zhao, H. et al., The Mechanism by Which Estrogen Level Affects Knee Osteoarthritis Pain in Perimenopause and Non-Pharmacological Measures. Int. J. Mol. Sci. 2025, 26, 2391. https://doi.org/10.3390/ijms260623913 Whitefield et al.: Comparative efficacy of a proprietary topical ibuprofen gel and oral ibuprofen in acute soft tissue injuries: a randomized, double-blind study. J Clin Pharm Ther. 2002 Dec;27(6):409-17.4 Underwood M, Ashby D, Carnes D, Castelnuovo E, Cross P, Harding G, Hennessy E, Letley L, Martin J, Mt-Isa S, Parsons S, Spencer A, Vickers M, Whyte K. Topical or oral ibuprofen for chronic knee pain in older people. The TOIB study. Health Technol Assess. 2008 May;12(22):iii-iv, ix-155. doi: 10.3310/hta12220. PMID: 18505668.5 Heyneman CA, Lawless-Liday C, Wall GC. Oral versus topical NSAIDs in rheumatic diseases: a comparison. Drugs. 2000 Sep;60(3):555-74. doi: 10.2165/00003495-200060030-00004. PMID: 11030467.6 Öko-Test Magazin 8-2025, Test Schmerzsalben, S. 28-347 Chlud, K. Berner, G., & Wagener H. H. (1987). Ibuprofen-Konzentrationen in Subcutis, Synovialflüssigkeit, Kapselgewebe und Plasma von 10 Patienten nach Applikation von Dolgit-Gel (neu). Dolorgiet Pharmaceuticals, 262-273.doc Ibuprofen Schmerzgel. Gel. Wirkstoff: Ibuprofen. Anwendungsgebiete: Zur alleinigen oder unterstützenden äußerlichen Behandlung bei Schwellungen bzw. Entzündung der gelenknahen Weichteile (z.B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder und Gelenkkapsel), Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen.Enthält u. a. Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Citral, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, D-Limonen und Linalool. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand: 12/2023Pressekontakt:Lisa ArnoldPR ManagerinHERMES ARZNEIMITTEL GmbHGeorg-Kalb-Strasse 5-882049 Pullach i. IsartalDeutschlandTelefon: +49 89 / 79 102 20 232Fax: +49 89 / 79 102 139e-mail: lisa.arnold@hermes-arzneimittel.comwww.hermes-arzneimittel.comOriginal-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58929/6371351