Bronschhofen - Die Industriegruppe Cicor hat ihren Umsatz im dritten Quartal 2026 trotz Lieferengpässen klar gesteigert. Für das Schlussquartal erwartet das Unternehmen nun eine deutliche Wachstumsbeschleunigung und hält an seinen Jahreszielen fest. Konkret legte der Umsatz in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 170,8 Millionen Franken zu, wie Cicor am Donnerstag mitteilte. Kumuliert lag das Plus in den ersten neun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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