Die Siemens-Energy-Aktie ist am Mittwoch um -5,44% auf 135,28 € eingebrochen. Damit fällt der Kurs erneut in Richtung der Nackenlinie einer möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Während dieses Muster vor weiteren Verlusten warnt, spricht das Elliott-Wellen-Szenario für eine mögliche Trendwende. Anleger stehen damit vor widersprüchlichen Signalen. Chartanalyse zur Siemens-Energy-Aktie Der Kurs der Siemens-Energy-Aktie hat die Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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