FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der asiatischen Börsen gibt am Freitag auch der Gegenbewegung im Dax weiter Auftrieb. Die Amerikaner haben tags zuvor Thanksgiving gefeiert und nicht gehandelt.

Nach der ersten Handelsstunde lag der deutsche Leitindex mit 0,9 Prozent im Plus bei 25.440 Punkten. Damit wuchs die Erholung von der tiefroten Vorwoche auf gut 2,5 Prozent an.

Vor allem der Tech-Sektor steht spätestens seit der Führungskrise beim KI-Motor Nvidia im Fokus. Der Stoxx Europe 600 Technology baute seine Erholung vom jüngsten Tief seit April am Freitagmorgen um 2,5 Prozent aus.

Aber auch die zuvor noch viel tiefer abgetauchten Autowerte und Rohstoffaktien feierten zuletzt eine kleine Renaissance, die sich nun fortsetzte. Letzterer kommt von einem Tief seit Dezember 2025, der Autoindex sogar seit 2020.

Der MDax stieg am Vormittag um 1,3 Prozent auf 29.640 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,2 Prozent.

KI-Werte versammelten sich im Dax an der Spitze - der Chiphersteller Infineon sowie Siemens Energy und Hochtief als Infrastrukturgaranten. Im MDax hießen die Branchengewinner Siltronic, Elmos und Aixtron .

Weiter aufwärts geht es auch für Rheinmetall . Die Düsseldorfer haben im Rahmen des Kapitalmarkttags erwartungsgemäß ihre Planung nach einer Reihe von Enttäuschungen auf solidere Beine gestellt. Die neuen Ziele entsprechen etwa dem Marktkonsens.

Gegen den Trend schwach sind derweil Adidas und Puma nach skeptischen Stimmen von JPMorgan in ihrem Jahresausblick für 2027. Die Experten strichen bei Adidas ihre Empfehlung und senkten Puma < DE0006969603> sogar auf "Underweight", sodass die Schweizer On Holding ihr einziger Favorit im Sportartikelbereich bleibt./ag/zb

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