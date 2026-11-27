Der Wind an den weltweiten Börsen und Aktienmärkten ist derzeit sehr, sehr rau und dreht er recht schnell, aber vor allem ist er unberechenbar geworden. Tech-Werte werden nach der KI-Euphorie plötzlich durchgeschüttelt wie in einem Mixer, Anleger suchen teilweise verzweifelt nach echten Wendepunkten, die kaum noch charttechnisch zuverlässig auszumachen sind. Der US-Präsident beeinflusst mit Äußerungen die Kursrichtungen, aber auch die News, dass Michael Burry seine verbleibenden Nasdaq-100-Put-Optionen verkauft, stützte die Nasdaq und ließ die Kurse um mehrere hundert Punkte steigen. Alles wie ein großes Irrenhaus derzeit. Wir schauen uns heute 3 Aktien an, die künftig interessant werden könnten. Bei Aixtron prallen starke Aufträge im optischen Geschäft auf gnadenlose Skepsis für die Zeit ab 2028. Gleichzeitig dreht thyssenkrupp an den Stellschrauben des Konzerns und setzt auf grüne Projekte sowie Abspaltungen. Etwas anders tickt die Uhr im kanadischen Yukon bei Silver North Resources. Dort hat ein heftiger Kursrutsch die Aktie an eine wichtige Unterstützung gedrückt, während die Bohrergebnisse im Boden ordentlich glänzen. Bahnt sich hier ein Rebound an? Drei verschiedene Geschichten, die zeigen, wie spannend die Börse gerade ist!

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