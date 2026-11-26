NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Die Erholung der Halbleiterwafer-Nachfrage weite sich aus und der Hersteller rechne mit höheren Preisen, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Das Management habe aber betont, dass anders als 2022 die Kunden nicht bereit sein dürften, deutlich mehr zu bezahlen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





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