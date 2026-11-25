FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Vortagesverluste am Mittwoch ausgeweitet. Die starke Erholung zum Wochenauftakt blieb also ein Strohfeuer. Am frühen Nachmittag lag der deutsche Leitindex mit einem halben Prozent im Minus bei 24.900 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 25.151 Punkte gestiegen war. Technologiewerte bleiben unter Druck, wie ein neuerliches Tief seit Mai im Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zeigt. Schnäppchenjäger greifen derweil bei Autowerten zu.

Im arg gebeutelten Tech-Sektor ging es zuletzt heiß her, zusätzlich angestachelt durch die Führungskrise beim KI-Motor Nvidia . Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 war von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent abgetaucht. Seither fragen sich die Anleger, ob damit schon der Boden gefunden ist. Nach sprunghafter Erholung am Montag kam er am Dienstag wieder deutlich zurück und auch am Mittwoch zeichnen sich wieder klare Verluste ab.

Der MDax trat am Mittwochnachmittag bei 28.777 Punkten praktisch auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,7 Prozent.

Im Technologie-Sektor dominierten auch am deutschen Markt die Verkäufer. Der Chiphersteller Infineon fiel im Dax auf ein weiteres Tief seit April. Elmos, Siltronic und Suss Microtec versammelten sich am Ende des MDax.

Dagegen setzten Autowerte zur Erholung an, nachdem der Sektor zuletzt auf ein Tief seit mehr als sechs Jahren gefallen war. VW und BMW besetzten die Dax-Spitze, Mercedes folgten mit etwas Abstand. Schaeffler, die Beteiligungsholding Porsche SE und die VW-Sportwagentochter Porsche AG bestätigten den Branchentrend im MDax.

Für Aufmerksamkeit sorgte der große Branchenausblick von JPMorgan auf 2027. Darin setzt die US-Bank im kommenden Jahr vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller. BMW und Mercedes wurden für ihre Dividendenstorys gelobt. Schaeffler hoben die Analysten auf "Overweight" und wiesen auf das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern hin.

Unter den Einzelwerten sind die Favoriten aber Ferrari und Porsche AG, die Reifenhersteller Continental und Michelin sowie die Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und Volvo . Thema war auch die Einfuhrbeschränkung der EU für bestimmte Hybrid-Autos aus China, die am Dienstagnachmittag die Kurse aber noch nicht bewegt hatte.

Aroundtown-Aktien gewannen als bester MDax-Wert am Mittag rund sechs Prozent und reduzierten damit ihr Minus im bisherigen Jahresverlauf auf 37 Prozent. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist erhöhte seine Ergebnisprognose wegen des Einstiegs bei LEG Immobilien für das Gesamtjahr erwartungsgemäß leicht./ag/stk

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