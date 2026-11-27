NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 26 auf 21 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. 2027 dürfte das Wachstum in der Sportartikelbranche moderater werden und der Kampf um Marktanteile intensiver, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag im großen Ausblick mit der Luxusbranche zusammen. Das Konsumumfeld bleibe volatil und fragil, die Berechenbarkeit schlecht. Die Experten bleiben daher selektiv und setzen auf mehrjährige Wachstumstreiber. Turnaroundstorys sehen sie eher skeptisch. Adidas wurde auf "Neutral" gesenkt, sodass On als einzige Empfehlung im Sportartikelbereich übrigbleibt. /ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006969603