DJ Evotec ernennt Joanna Holbrook zur Chief Scientific Officer und Vorstand
DOW JONES--Evotec hat Joanna Holbrook mit Wirkung zum 1. November zur Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands ernannt. Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, verfügt Joanna Holbrook über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der wissenschaftlichen Forschung und Führung. Zuletzt war sie bei Novo Nordisk als Therapy Area Head für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Lebererkrankungen sowie als Head of in vitro Discovery Platforms tätig.
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October 15, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)
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