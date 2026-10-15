Gräfelfing (ots) -Bei Kapitalanlageimmobilien entscheidet nicht allein ein überzeugender Vertrieb darüber, ob sich ein Investment langfristig auszahlt. Kaufpreis, Lage und Qualität müssen ebenso stimmen wie die wirtschaftliche Perspektive des Objekts. Kerim Kakmaci kannte diese Herausforderung aus seinem eigenen Immobilienunternehmen und zog daraus eine ungewöhnliche Konsequenz: Er gab seine Firma auf und wechselte zur RELEVO Holding GmbH. Was ihn zu diesem Schritt bewegte, erfahren Sie hier.Wer eine Immobilie als Kapitalanlage kauft, trifft eine Entscheidung, deren tatsächliche Qualität sich häufig erst Jahre später zeigt. Während sich Finanzierung, mögliche Mieteinnahmen und steuerliche Effekte vergleichsweise schnell darstellen lassen, ist deutlich schwieriger einzuschätzen, ob der aufgerufene Kaufpreis auch langfristig durch die Immobilie getragen wird. Gerade bei Angeboten mit hohen Abschreibungen oder steuerlichen Vorteilen kann der Blick auf den eigentlichen Wert des Objekts dabei schnell in den Hintergrund geraten. Wurde bereits beim Kauf zu viel bezahlt, kann sich das mitunter erst bei einem späteren Verkauf bemerkbar machen, wenn der erzielbare Marktwert hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt. "Genau darin sehe ich eines der großen Probleme unserer Branche: Eine Immobilie darf nicht erst durch steuerliche Vorteile attraktiv gerechnet werden. Sie muss auch unabhängig davon wirtschaftlich nachvollziehbar sein", erklärt Kerim Kakmaci von der RELEVO Holding GmbH."Wer selbst Immobilien vermittelt, trägt dabei eine Verantwortung gegenüber seinen Kunden. Deshalb wollte ich nur Objekte anbieten, bei denen ich Kaufpreis und Qualität auch selbst nachvollziehen konnte", so Kerim Kakmaci weiter. Vor seinem Wechsel zur RELEVO Holding GmbH führte er ein eigenes Immobilienunternehmen und vermittelte Kapitalanlageimmobilien an Investoren. Dabei war er auf einen externen Produktgeber angewiesen, mit dessen Angeboten er jedoch zunehmend unzufrieden wurde. Aus seiner Sicht entsprach die Qualität der Objekte nicht mehr dem, was er seinen Kunden guten Gewissens anbieten wollte. Auf der Suche nach einer besseren Alternative kam Kerim Kakmaci schließlich mit Elias Hackl, Gründer und Geschäftsführer der RELEVO Holding GmbH, ins Gespräch. Der inhabergeführte Immobilienprojektentwickler konzentriert sich auf Wohnimmobilien in Frankfurt am Main und dem Rhein-Main-Gebiet, entwickelt angekaufte Objekte baulich und konzeptionell weiter und steuert wesentliche Schritte von der Projektentwicklung bis zur langfristigen Bewirtschaftung innerhalb der eigenen Unternehmensstruktur.Warum Kerim Kakmaci die Immobilien von RELEVO selbst prüfen wollteBevor Kerim Kakmaci eine Zusammenarbeit mit der RELEVO Holding GmbH überhaupt in Betracht zog, wollte er sich selbst ein Bild von den Immobilien machen. Präsentationen und Kalkulationen reichten ihm dafür nicht aus. Aus seiner bisherigen Tätigkeit kannte er den Unterschied zwischen einem überzeugend aufbereiteten Angebot und der Frage, ob eine Immobilie diesen Eindruck auch in der Praxis bestätigt. Also ging es für ihn nicht zuerst an den Verhandlungstisch, sondern direkt zu den Projekten: Elias Hackl fuhr mit ihm durch Frankfurt am Main und zeigte ihm ungefähr ein Dutzend bereits bestehender beziehungsweise umgesetzter Projekte. Dabei interessierte ihn nicht nur der Zustand einzelner Wohnungen. Er wollte nachvollziehen, zu welchen Konditionen Immobilien angekauft werden, welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen und ob Lage, Sanierung und spätere Vermietbarkeit wirtschaftlich zusammenpassen.Was Kerim Kakmaci bei den Besichtigungen vorfand, bestätigte für ihn den positiven Eindruck aus den ersten Gesprächen. Die bereits umgesetzten Projekte entsprachen nach seiner Einschätzung deutlich stärker den Anforderungen, die er aus seiner bisherigen Tätigkeit an Kapitalanlageimmobilien entwickelt hatte. Bei seiner weiteren Prüfung fiel ihm zudem ein wesentlicher Unterschied zu seinem bisherigen Geschäftsmodell auf. Mit seinem eigenen Unternehmen hatte er Immobilien eines externen Produktgebers vermittelt. Welche Objekte angekauft und wie diese entwickelt wurden, lag damit außerhalb seines Einflusses.Bei der RELEVO Holding GmbH zeigte sich dagegen eine andere Struktur: Wesentliche Schritte von Ankauf und Projektentwicklung über die bauliche Umsetzung bis zur späteren Bewirtschaftung werden innerhalb einer eng verzahnten Struktur gesteuert. Hinzu kommt ein eigener Immobilienbestand, durch den Fragen der Vermietbarkeit, Instandhaltung und langfristigen Entwicklung bereits aus der Perspektive eines Eigentümers in die Projektplanung einfließen. Damit bekam Kerim Kakmaci direkten Einblick in Strukturen und Prozesse, die er zuvor nur von außen beurteilen konnte. Auch die Konzentration auf Frankfurt am Main und die dort gesammelte Erfahrung mit Projektentwicklung und Immobilienbestand bezog er in seine Entscheidung ein. "Wenn ich meinen Kunden eine Immobilie empfehle, möchte ich selbst davon überzeugt sein, dass sie meinen Qualitätsansprüchen entspricht. Dafür wollte ich nicht länger allein darauf vertrauen müssen, wie ein externer Produktgeber seine Immobilien auswählt und entwickelt", erklärt Kerim Kakmaci.Wenn steuerliche Vorteile den Kaufpreis überdeckenMit dem Einblick in Ankauf und Entwicklung war für Kerim Kakmaci allerdings erst ein Teil seiner Prüfung abgeschlossen. Aus seiner bisherigen Branchenerfahrung kannte er auch Angebote, bei denen hohe Abschreibungsmöglichkeiten oder andere steuerliche Effekte einen vergleichsweise hohen Kaufpreis zunächst attraktiver erscheinen ließen. Für Anleger können solche Vorteile die individuelle Rechnung verbessern. Sie ändern jedoch nichts daran, welchen Wert die Immobilie selbst am Markt besitzt.Ob ein Anleger beim Kauf tatsächlich zu viel bezahlt hat, wird nicht immer sofort deutlich. Gerade bei einer langfristig gehaltenen Immobilie kann die Differenz zum realistisch erzielbaren Marktwert zunächst in den Hintergrund treten, solange das Objekt gehalten und vermietet wird. Erst bei einem späteren Verkauf zeigt sich möglicherweise, dass der erzielbare Marktwert hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt. Kerim Kakmaci achtete deshalb darauf, ob Kaufpreis, Lage, Objektqualität und Vermietbarkeit auch ohne mögliche Steuervorteile wirtschaftlich zusammenpassen. Steuerliche Auswirkungen können je nach Immobilie und persönlicher Situation des Käufers zusätzlich relevant sein, müssen jedoch individuell durch einen qualifizierten Steuerberater beurteilt werden.Als aus der Produktsuche eine berufliche Entscheidung wurdeNach der Prüfung der Projekte stand für Kerim Kakmaci fest, dass er die Immobilien der RELEVO Holding GmbH seinen eigenen Kunden anbieten wollte. Damit hatte er zunächst genau das gefunden, wonach er gesucht hatte. Eine Zusammenarbeit über sein bestehendes Immobilienunternehmen kam allerdings nicht infrage, weil die RELEVO Holding GmbH ihre Immobilien nicht über externe Vertriebe vermarkten wollte. Für Kerim Kakmaci bedeutete das: Die Projekte hatten ihn überzeugt, mit seinem bisherigen Geschäftsmodell konnte er sie jedoch nicht vertreiben.Zur gleichen Zeit suchte die RELEVO Holding GmbH einen Head of Sales. Damit eröffnete sich für Kerim Kakmaci eine Möglichkeit, die bei seiner ursprünglichen Suche überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Er hatte neben seiner Akademie für Kommunikations- und Führungskräfte-Training bereits ein eigenes Immobilienunternehmen aufgebaut und weder nach einer neuen Position noch nach einem beruflichen Neustart gesucht. Dass er einen Wechsel dennoch ernsthaft in Betracht zog, lag vor allem daran, wie sehr ihn die Projekte und das dahinterstehende Geschäftsmodell bei seiner vorherigen Prüfung überzeugt hatten. Schließlich entschied er sich, sein bisheriges Unternehmen aufzugeben und als Head of Sales zur RELEVO Holding GmbH zu wechseln. "Ich hatte nicht vor, mein Unternehmen aufzugeben. Ursprünglich wollte ich Immobilien finden, die ich meinen Kunden guten Gewissens anbieten kann. Dass daraus am Ende eine berufliche Entscheidung für mich selbst wurde, hatte ich überhaupt nicht erwartet", erklärt Kerim Kakmaci.Vom externen Vertrieb zum Head of SalesHeute verantwortet Kerim Kakmaci als Head of Sales den Vertrieb der RELEVO Holding GmbH und betreut sowohl Anleger beim Kauf ihrer ersten Kapitalanlageimmobilie als auch erfahrene Investoren mit bestehenden Portfolios. Dabei kommt ihm nicht nur die Branchenerfahrung mit seiner eigenen Immobilienfirma zugute, sondern vor allem auch seine 23 Jahre Erfahrung als Unternehmer und Kommunikationstrainer. Er kennt die Fragen, die vor einer Kaufentscheidung entstehen, und weiß aus eigener Erfahrung, an welchen Stellen Anleger genauer hinschauen sollten. Gleichzeitig hat sich seine eigene Rolle verändert: Statt Immobilien eines externen Produktgebers zu vermitteln, arbeitet er heute unmittelbar mit dem Unternehmen zusammen, das die Objekte ankauft und entwickelt.Diese Nähe zu den Projekten ermöglicht es Kerim Kakmaci, seine Erfahrung aus dem Immobilienvertrieb mit einem direkten Einblick in Ankauf, Entwicklung und wirtschaftliche Kalkulation zu verbinden. Dieses Wissen bringt er heute mit seinem sechsköpfigen Vertriebsteam der RELEVO Holding in die Beratung ihrer Kunden ein und kann dabei auf Immobilien zurückgreifen, die er nach seiner eigenen Branchenerfahrung deutlich stärker bewertet als die Produkte, die er zuvor vermittelt hatte. "Für mich war der Wechsel kein Abschied von dem, was ich vorher aufgebaut hatte. Ich konnte meine Erfahrung mitnehmen und sie heute für Immobilien einsetzen, von denen ich selbst zu 101 Prozent überzeugt bin", erklärt Kerim Kakmaci.Sie suchen eine Kapitalanlageimmobilie, bei der nicht allein steuerliche Vorteile, sondern auch Kaufpreis, Lage und wirtschaftliche Perspektive überzeugen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der RELEVO Holding GmbH (https://www.relevoholding.de/) und erfahren Sie, welche Immobilien für Ihre persönliche Anlagestrategie infrage kommen!Pressekontakt:RELEVO Holding GmbHVertreten durch: Renick Jenull und Elias HacklE-Mail: office@relevoholding.deWebsite: https://www.relevoholding.de/Original-Content von: RELEVO Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183633/6371378