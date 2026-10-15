Aachen (ots) -Das Goldwechselhaus, ein international tätiges Familienunternehmen im An- und Verkauf von Edelmetallen, Schmuck und historischen Münzen, verzeichnet im dritten Quartal 2026 ein starkes Wachstum auf dem deutschen Markt. Während sich der internationale Gesamtmarkt nach einem sehr starken ersten Halbjahr stabilisierte, erwies sich Deutschland erneut als der zentrale Wachstumsmotor der Unternehmensgruppe. Insbesondere die Nachfrage nach kleineren, flexibel verhandelbaren Einheiten nahm spürbar zu.Deutschland als Wachstumsmotor: Verkäufe mehr als verdoppeltIm Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Gesamtzahl der Aufträge in Deutschland im dritten Quartal 2026 um 32 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Verkaufsgeschäft mit einem Plus von 104,8 Prozent (Goldverkauf: +116,7 Prozent, Silberverkauf: +43,7 Prozent). Auch im Ankauf legte das Goldwechselhaus zu: Die Zahl der Ankäufe stieg insgesamt um 21,6 Prozent (Goldankauf: +14,9 Prozent, Silberankauf: +42,7 Prozent).Der Trend geht dabei deutlich zu kleineren Stückelungen, die Anlegern hohe Flexibilität und eine unkomplizierte Absicherung bieten. Zu den gefragtesten Produkten im Verkauf im Webshop vom Goldwechselhaus zählten Goldbarren von Umicore in den Größen 10 Gramm (+109 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und 5 Gramm (+103 Prozent) sowie 1-Unzen-Silbermünzen wie die Maple Leaf (+76 Prozent). Der Anstieg ist unter anderem auf die steigende Bekanntheit von Goudwisselkantoor als wettbewerbsfähiger Anbieter von Edelmetallen zurückzuführen.Volatiler Markt zwischen Zinsdruck und InflationssorgenDie Preisentwicklung der Edelmetalle verlief im dritten Quartal 2026 bewegt: Nach einer ruhigeren Phase im Juli und einem starken Anstieg im August führten steigende Anleiherenditen und die Zinspolitik der US-Notenbank Fed im September zu einer Kurskorrektur auf das Niveau von Anfang 2026. Silber folgte der Bewegung von Gold, jedoch mit dem gewohnt dynamischeren Kursverlauf.Trotz der kurzfristigen Korrektur bleiben die fundamentalen Treiber für Edelmetalle stark. Neben geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und Handelskonflikten sorgt vor allem die anhaltende Geldentwertung für Nachfrage: In Deutschland stieg die Inflationsrate im September den vierten Monat in Folge auf vorläufig 3,3 Prozent (nach 2,3 Prozent im Juni). Auch internationale Akteure setzen verstärkt auf Gold: Allein China importierte in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 über 1.000 Tonnen Gold - mehr als im gesamten Jahr 2025."Die Inflation nimmt nun schon vier Monate in Folge zu. Edelmetalle bleiben für Privatpersonen ein ultimatives finanzielles und strategisches Ankerzentrum in unruhigen Zeiten", betont Johan de Ruiter, CEO des Goldwechselhauses. "Wir sehen bei unseren Kunden ein klares Bedürfnis, Vermögen abzusichern - bevorzugt in kleineren, leicht verhandelbaren Mengen. Edelmetalle bieten genau diese Sicherheit und Flexibilität."Über das GoldwechselhausDas Goldwechselhaus ist ein international tätiges Familienunternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich Edelmetalle, Schmuck, Uhren und Sammlerobjekte aufweist. Besonders beim An- und Verkauf von Gold, Silber und Münzen ist das Goldwechselhaus ein sehr verlässlicher Partner. Insgesamt betreibt das Unternehmen über 175 Filialen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Die deutschen Niederlassungen befinden sich in Aachen, Bergisch Gladbach, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Köln, Krefeld, Lünen, Mönchengladbach, Oberhausen, Recklinghausen, Solingen und Wuppertal.Pressekontakt:E-Mail: julian.binn@mediamixx.euOriginal-Content von: Goldwechselhaus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165506/6371367