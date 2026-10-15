Zürich - Wer fürs Alter auf einem Säule-3a-Konto einer Bank Geld einzahlt, erhält kaum noch Zins. Laut einer Auswertung des Vergleichsdiensts Moneyland beträgt die Verzinsung von Vorsorgeguthaben bei Schweizer Banken im Durchschnitt noch 0,21 Prozent. Zum Vergleich: Im November 2025 waren es 0,27 Prozent, im Januar 2025 gar 0,61 Prozent. Hauptgrund für die rückläufigen Zinsen auf den 3a-Konten sei die Zinspolitik der Schweizerischen Nationalbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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