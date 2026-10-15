Berlin (ots) -Gute Nachrichten für Beschäftigte und Unternehmen: Der Beitragssatz der GKV kann 2027 stabil bleibenDer beim Bundesamt für Soziale Sicherung gebildete Schätzerkreis hat am 14. Oktober die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2027 prognostiziert und ist zum Ergebnis gekommen, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag im kommenden Jahr bei 2,9% bleiben kann.Dazu sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland:"Es ist eine gute Nachricht, dass der Schätzerkreis davon ausgeht, dass der Krankenkassenbeitrag im kommenden Jahr stabil bleiben kann. Das gibt Beschäftigten und Unternehmen Planungssicherheit. Damit können Investitionen in Innovationen getätigt werden, die unser Land dringend benötigt. Dies gilt auch für die pharmazeutische Industrie. Durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz (BStabG) mussten wir harte Einschnitte hinnehmen, die zu einer erheblichen Belastung unserer Wachstumsindustrie führen würden. Umso wichtiger ist daher, jetzt die Einführung einer Standortklausel, ein erster Schritt in Richtung Entlastung sein kann. Bei der angekündigten Pharmastrategie der Bundesregierung müssen jetzt weitere Faktoren identifiziert werden, die den Pharmastandort Deutschland stärken. Eine erfolgreiche Zukunftsbranche wie die Pharmaindustrie ist ein wichtiger Baustein für dauerhaft stabile Einnahmen der GKV."_______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6371401