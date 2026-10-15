Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 15
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|14/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.06
|Shrs:
|136,860,509.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|14/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|3.98
|Shrs:
|8,465,543.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|14/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.06
|Shrs:
|72,413,244.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|14/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|3.89
|Shrs:
|2,357,702.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|14/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.73
|Shrs:
|13,147,883.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|14/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.17
|Shrs:
|1,219,908.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|14/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.60
|Shrs:
|4,820,708.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|14/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.65
|Shrs:
|16,216,470.00
|Tckr:
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