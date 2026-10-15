Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 15
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|176532.00
|1230059.53
|6.9679
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|166530737.00
|1177849700.77
|7.0729
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|74861907.63
|5.4939
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|2517610.00
|14490667.37
|5.7557
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3510000.00
|23286666.44
|6.6344
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|21340.00
|147028.23
|6.8898
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|60376694.00
|419723708.19
|6.9518
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|267716.00
|1641517.80
|6.1316
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|113712357.00
|1007290967.94
|8.8582
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|14/10/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5620302.00
|32884652.32
|5.851
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|14/10/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|2500000.00
|16393795.40
|6.5575
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|14/10/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|67840000.00
|334360176.46
|4.9287
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|14/10/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2430000.00
|13692286.66
|5.6347
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|14/10/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|225667.95
|4.958
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|14/10/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10451901.01
|5.3599
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|14/10/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|20870633.36
|4.9692
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|14/10/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|87169.00
|425976.33
|4.8868
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|14/10/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3955810.00
|19190832.28
|4.8513
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|14/10/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1590000.00
|8394660.61
|5.2797
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