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PR Newswire
15.10.2026 08:00 Uhr
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Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 15

Account NameValuation DateBloomberg CodeISIN CodeUnits OutstandingShareholder Equity Base (ShareClass)NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF14/10/20263DGEIE000WJ7OXXX176532.001230059.536.9679
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF14/10/20263DGLIE000Q8N7XXX166530737.001177849700.777.0729
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF14/10/20263DGDIE00042EXXXX13626311.0074861907.635.4939
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF14/10/20263DGHIE0001CEGXXX2517610.0014490667.375.7557
Robeco 3D European Equity UCITS ETF14/10/20263DEUIE0007WLHXXX3510000.0023286666.446.6344
Robeco 3D US Equity UCITS ETF14/10/20263DUEIE0008H4JXXX21340.00147028.236.8898
Robeco 3D US Equity UCITS ETF14/10/20263DUSIE000XERHXXX60376694.00419723708.196.9518
Robeco 3D US Equity UCITS ETF14/10/20263DUHIE000DEXCXXX267716.001641517.806.1316
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF14/10/20263DEMIE0002Z12XXX113712357.001007290967.948.8582
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF14/10/2026REMDIE00063T9XXX5620302.0032884652.325.851
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF14/10/2026RDTMIE000VG2WXXX2500000.0016393795.406.5575
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF14/10/2026RCEGIE000D1DAXXX67840000.00334360176.464.9287
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF14/10/2026RHYEIE0000LTAXXX2430000.0013692286.665.6347
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF14/10/2026RHYHIE000SI9EXXX45516.00225667.954.958
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF14/10/2026RHYGIE000LW5CXXX1950000.0010451901.015.3599
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF14/10/20263DCEIE000PUAKXXX4200000.0020870633.364.9692
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF14/10/20263DCHIE000A537XXX87169.00425976.334.8868
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF14/10/20263DCGIE000JJMOXXX3955810.0019190832.284.8513
Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc14/10/2026RGSCIE000OHXGXXX1590000.008394660.615.2797
© 2026 PR Newswire
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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