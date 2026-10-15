VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-10-14
|NL0009272XXX
|3938777.000
|449277914.53
|114.0653
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-10-14
|NL0009272XXX
|543000.000
|42084310.21
|77.5033
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-10-14
|NL0009272XXX
|360000.000
|33689644.28
|93.5823
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-10-14
|NL0009690XXX
|11185404.000
|440278924.38
|39.3619
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-10-14
|NL0009690XXX
|2298390.000
|37694062.84
|16.4002
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-10-14
|NL0009690XXX
|2426537.000
|28680608.27
|11.8196
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-10-14
|NL0010273XXX
|2761000.000
|51695500.15
|18.7235
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-10-14
|NL0010731XXX
|918000.000
|85026937.05
|92.6219
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-10-14
|NL0011683XXX
|182750000.000
|10007516304.64
|54.7607
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-10-14
|NL0010408XXX
|35803010.000
|1534837372.52
|42.8689
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-10-14
|NL0009272XXX
|328000.000
|21166936.40
|64.5333
© 2026 PR Newswire