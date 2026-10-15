Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 15
[15.10.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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14.10.26
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40,557,820.00
EUR
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427,397,964.28
10.538
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Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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32,477,061.83
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10.7925
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2,445,978.00
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24,719,332.16
10.1061
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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106,095.00
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1,112,481.47
10.4857
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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462,294.00
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4,639,412.45
10.0356
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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371,417.00
EUR
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3,729,269.08
10.0407
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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LU2941599XXX
141,997.00
CHF
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1,430,736.61
10.0758
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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14.10.26
LU3218628XXX
2,300.00
MXN
0
491,895.40
213.8676
Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF
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14.10.26
LU3372002XXX
1,000,000.00
USD
0
10,044,644.26
10.0446