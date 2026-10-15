Berlin (ots) -Verbrauchende erhalten Unterstützung von speziell qualifizierten Energieberatenden.Wer einen Neubau plant, steht vor vielen Investitionsentscheidungen. Um langfristig die Betriebskosten zu reduzieren und den Immobilienwert zu steigern, hilft eine Lebenszyklusanalyse (LCA). Mehr als 5.000 nachweislich qualifizierte Expertinnen und Experten für LCA sind jetzt deutschlandweit unter www.energie-effizienz-experten.de zu finden. Ab 2030 ist LCA für alle Neubauten verpflichtend und bereits jetzt für viele Förderprogramme Voraussetzung.LCA - englisch für Life Cycle Assessment - steht für eine ökologische Bauweise von der Planung bis zur Entsorgung. Mittels einer LCA werden Umweltwirkungen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes erfasst und offengelegt. Im Neubau führt der LCA-Ansatz dazu, dass von Anfang an ökologischer geplant und gebaut wird, beispielsweise durch die Auswahl ressourcenschonender, klimafreundlicher Materialien. Die Nutzung nachhaltiger Baustoffe ermöglicht langfristig reduzierte Betriebskosten und steigert den Wert der Immobilie.Gesicherte Qualität für nachhaltige GebäudeLCA qualifizierte Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten sind Fachleute, die in der Energieberatung, Architektur, Ingenieurwesen sowie Handwerk tätig sind und ihr Know-how regelmäßig in Zusatzausbildungen nachweisen müssen. Sie haben eine für LCA spezifische Fortbildung absolviert. Mit ihrem erworbenen Fachwissen decken sie ein breites Spektrum von Gebäuden und Branchen ab - von Privathäusern über kommunale und gewerbliche Gebäude. Entsprechend ihrer nachgewiesenen Qualifikation können sie die jeweiligen Förderprogramme des Bundes begleiten.Zu finden sind die LCA-Neubau-Profis bei der Online-Suche auf der Website https://www.energie-effizienz-experten.de.Die Umweltwirkung im Blick"LCA bewertet die Umweltwirkungen von Bauprodukten, Konstruktionen und Gebäuden. Sie erfasst und quantifiziert die Energie- und Stoffströme über den gesamten Lebenszyklus hinweg. LCA steht für Nachhaltigkeit, Qualität und Wertschöpfung", erklärt Katharina Bensmann, Leiterin des Bereichs Qualitätssicherung Fachkräfte & Bundesförderung bei der dena - Deutsche Energie-Agentur."Durch das zusätzliche Know-how der Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten zur Lebenszyklusanalyse wird sichergestellt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nachhaltigere Bauentscheidungen treffen und an den richtigen Stellen investieren können", betont Bensmann.LCA ist zugleich auch ein Baustein des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG). Das staatliche Gütesiegel steht für ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden sowie der begleitenden Planungs- und Bauprozesse. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Website: qng.info.Die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zusammen mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und wird von der Deutschen Energie-Agentur (dena) koordiniert.Alle gelisteten Fachkräfte durchlaufen eine Qualitätssicherung, um in der Bundesförderung aktiv werden zu dürfen. Insgesamt listet das bundesweite Verzeichnis derzeit 23.000 nachweislich qualifizierte Fachkräfte aus diversen Bereichen für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen, Sanieren und Optimieren von Anlagen und Prozessen in Industrie und Gewerbe.Pressekontakt Energieeffizienz-ExpertenlisteAnna KlarSeniorexpertin Kommunikation+49 30 66 777 - 336presse@energie-effizienz-experten.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43338/6371426