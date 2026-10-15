BAKU, Aserbaidschan, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Transformationsprozess der ABB Bank ist Gegenstand einer Fallstudie an der IE Business School, einer der weltweit führenden Wirtschaftshochschulen, geworden.

Die von Professor Antonio Zabaleta Moreno von der IE Business School erarbeitete Fallstudie trägt den Titel "ABB Bank's Next Frontier: Choosing the Scope and Path of Growth". Sie präsentiert den Studierenden die erfolgreiche strategische und digitale Transformation der Bank in den letzten Jahren, die Einführung eines agilen Betriebsmodells bei der ABB Bank, deren technologische Modernisierung sowie die KI-gesteuerten Entwicklungsschwerpunkte als praxisnahes Geschäftsbeispiel.

Die Fallstudie beleuchtet den Weg der ABB Bank von den schwierigen Umständen, mit denen sie 2016 konfrontiert war, hin zu einer neuen Entwicklungsphase, die durch eine Transformation erreicht wurde, sowie die strategischen Ziele der Bank für den Zeitraum 2026-2028.

Bei der Ausarbeitung des Fallbeispiels verwies Professor Antonio Zabaleta Moreno auf eine Reihe konkreter Indikatoren, die den Erfolg der Umstrukturierung der ABB Bank belegen. Ein solcher Indikator ist die 16-fache Zunahme der Nutzerzahl der mobilen App der Bank innerhalb von fünf Jahren. Die Zahl der Nutzer der mobilen ABB App stieg von rund 171.000 im Jahr 2020 auf 2,6 Millionen im Jahr 2025. Die Bewertung der App stieg von 1,2 auf 4,9, während der Net Promoter Score (NPS) der ABB Bank für digitale Kanäle von 48 auf 77 stieg.

Die Bank hat zudem ihre agile Transformation erfolgreich umgesetzt. Heute betreibt die ABB Bank 14 agile Domains und mehr als 80 agile Teams. Durch die Einführung agiler Arbeitsweisen konnte der Zeitaufwand für die Entwicklung und Markteinführung eines neuen Produkts von 243 Tagen auf 59 Tage reduziert werden.

Mehr als 1.113 Personen haben die 2019 von der Bank gegründete ABB Tech Academy abgeschlossen, wobei 83 % der Absolventen eine Anstellung gefunden haben.

Die Fallstudie untersucht die breitere Einführung von Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz, den Ausbau digitaler Kompetenzen, den Eintritt in neue Märkte sowie die Entwicklung von Dienstleistungen, die als Lifestyle-Partner in den Alltag der Kunden integriert sind, als zentrale Prioritäten für die nächste Wachstumsphase der ABB Bank.

Abbas Ibrahimov, Vorstandsvorsitzender der ABB Bank, dazu: "Für uns bedeutet die Transformation der ABB Bank nicht nur eine Erneuerung von Technologien und Prozessen, sondern auch eine Veränderung unserer Denkweise, unserer Arbeitsweise und der Art und Weise, wie wir unsere Kunden betreuen. Die Tatsache, dass unsere Erfahrungen an einer so angesehenen akademischen Einrichtung wie der IE Business School als Fallbeispiel untersucht werden, zeigt, dass die positiven Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch in der internationalen Geschäftswelt auf Interesse stoßen."

Professor Antonio Zabaleta Moreno sagte: "Die Ausarbeitung dieses Fallbeispiels war eine wirklich bereichernde Erfahrung, und ich bin zutiefst dankbar für die hervorragende Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung der ABB Bank. Die ABB Bank ist ein beeindruckendes Unternehmen, das eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen hat und sich zu einem innovativen Pionier im digitalen Bereich entwickelt hat. Ich bin vom Endergebnis dieses Projekts begeistert und kann es kaum erwarten, dass die Studierenden sich mit den strategischen Entscheidungen auseinandersetzen, die die Zukunft dieser ambitionierten, auf KI ausgerichteten Bank prägen werden."

Die Leistung der ABB Bank ist auch in einem breiteren Kontext von Bedeutung, da sie das wachsende internationale wissenschaftliche Interesse an der digitalen und organisatorischen Transformation widerspiegelt, die derzeit im gesamten aserbaidschanischen Bankensektor stattfindet.

Die Fallstudie finden Sie hier.

Weitere Informationen zu den modernen, praktischen und vielseitigen Produkten und Dienstleistungen der ABB Bank erhalten Sie in den Filialen und Geschäftsstellen der Bank, auf der offiziellen Website der ABB Bank, über das Kontaktzentrum unter der Nummer 937 sowie über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Bank.

Medienkontakt:

Yedgar Jafarov

Pressesekretär

Yedgar.jafarov@abb-bank.az

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