Der Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenversicherung hat seine Prognose für die finanziellen Rahmenbedingungen in der GKV für dieses und kommendes Jahr veröffentlicht. Demnach soll der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 2027 stabil bleiben. Alle Jahre wieder: Um die gesetzliche Krankenversicherung ist es nicht gut bestellt. Denn jedes Jahr muss die Bundesregierung die GKV bezuschussen. Außerdem müssen die Krankenkassen ihre Finanzreserven wieder auffüllen. Die Folge: Sie erhöhen die Zusatzbeiträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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