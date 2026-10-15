Bad Homburg (ots) -Ob und welche Speicher verfügbar sind, ist inzwischen auch für Hardware-Designer das entscheidende Kriterium bei der Produktentwicklung, vor technischer Leistung oder Preis. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von MEMPHIS Electronic, dem Memory Competence Center mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Speichermarkt. Die Befragung von mehr als 100 Ingenieuren in Nordamerika und Europa macht deutlich, dass die anhaltenden Lieferengpässe im Speichermarkt längst nicht mehr nur den Einkauf betreffen. Sie beeinflussen inzwischen Produktdesigns, Beschaffungsstrategien und Entwicklungsentscheidungen in der gesamten Elektronikindustrie.Die Ergebnisse zeichnen einen Markt, der unter erheblichem Druck steht, denn Verfügbarkeit (69 Prozent), Preise (62 Prozent) und Lieferzeiten (46 Prozent) von Speicherprodukten sind die größten Herausforderungen. 95 Prozent der Befragten haben im vergangenen Jahr entweder ihre Beschaffungsstrategie, ihr Produktdesign oder beides angepasst. 46 Prozent berichten von einem höheren Entwicklungsaufwand. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) hat Produkte auf Basis von Speicherkomponenten neu konzipiert, die besser verfügbar waren. Fast ein Viertel (24 Prozent) hat neue Produkte aufgrund der Marktlage verschoben. Mehr als jeder zehnte Befragte (11 Prozent) stellte Produkte sogar ganz ein."Die Ergebnisse zeigen einen grundlegenden Wandel in der Produktentwicklung", sagt Nikolaos Florous, Global Head of Product Marketing bei MEMPHIS Electronic. "Bisher wählten Ingenieure Speicher vor allem nach technischen Daten wie Speicherdichte, Kapazität und Preis aus. Heute sind Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit ebenso wichtig - in vielen Fällen sogar wichtiger. Der Engpass ist längst nicht mehr nur ein Thema für den Einkauf, sondern betrifft inzwischen auch Entwicklung und Produktdesign."Die Studie zeigt außerdem eine große Unsicherheit bei der Planung. Während die Befragten die aktuelle Marktlage klar einschätzen können, trauen sich nur sechs Prozent eine verlässliche Prognose ihres Speicherbedarfs für die kommenden zwölf Monate zu. Fast ein Drittel hat nur geringes oder gar kein Vertrauen in die eigenen Prognosen.Auf der electronica 2026 vom 10. bis 13. November in München informiert MEMPHIS am Stand C5-361 über aktuelle Entwicklungen im Speichermarkt und berät zu Beschaffungs- und Designstrategien.Über die Studie:Die Studie "2026 Memory Market Study" wurde von EETech im Auftrag von MEMPHIS Electronic unter Ingenieuren in Europa und den USA durchgeführt, die aktiv mit Speichern arbeiten. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 105 Befragten (52% Europa, 48% USA). Das Konfidenzniveau liegt bei 95% mit einer Fehlerspanne von ±9.6%.Über MEMPHIS ElectronicMEMPHIS Electronic ist seit 35 Jahren im Speichergeschäft tätig. Durch die konsequente Spezialisierung auf Speicher hat sich das Unternehmen zu einem Memory Competence Center entwickelt. Das Portfolio umfasst Produkte von mehr als 18 Speicherherstellern sowie umfassende Supply-Chain-Lösungen. Speicherexperten an 15 Standorten weltweit bieten regionale Unterstützung und herstellerunabhängige Empfehlungen, damit Kunden für jedes Projekt die passende Technologielösung finden. Darüber hinaus konfiguriert MEMPHIS DRAM-Module nach kundenspezifischen Anforderungen mit Komponenten aller verfügbaren Hersteller und einer festen Stückliste über den gesamten Lebenszyklus. Weitere Informationen unter: https://www.memphis.de/enPressekontakt:Ortrud WenzelHead of Marketing and Communication01672903552ortrud.wenzel@memphis.deOriginal-Content von: MEMPHIS Electronic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183630/6371471