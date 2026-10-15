Stuttgart (ots) -Mit Jannik Schümann gewinnt das Pop-Musical & JULIA einen der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Schauspieler seiner Generation. Der gefeierte Film-, Fernseh- und Streamingstar übernimmt ab Januar 2027 für ausgewählte Shows die Rolle des William Shakespeare in der Stuttgarter Pop-Produktion."Ich liebe & JULIA! Die Show beinhaltet alles, was mich glücklich macht! Die Songs sind legendär und schießen mich sofort zurück in meine Jugend. Die Show ist mutig und modern, sie feiert Individualität, Vielfalt und die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen. Sie erzählt von Menschen, die sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen definieren lassen, sondern selbst entscheiden, wer sie sein wollen. Diese Botschaft liegt mir sehr am Herzen. Ich glaube an eine Welt, in der Offenheit und Akzeptanz selbstverständlich sind und niemand das Gefühl haben muss, sich erklären oder verstecken zu müssen. Gerade heute ist diese Message wichtiger denn je! Daher liebe ich es, dass & JULIA genau das auf eine so unterhaltsame und überhaupt nicht belehrende Weise verhandelt! Dass ich Teil einer Produktion sein darf, die genau diese Werte mit so viel Energie, Humor und Popkultur auf die Bühne bringt, macht mich unglaublich stolz. Ich kann es deshalb kaum erwarten, zusammen mit diesem außergewöhnlichen Ensemble in Stuttgart auf der Bühne zu stehen und eine so besondere Geschichte zu erzählen", sagt Jannik Schümann.Mit Jannik Schümann trifft einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler auf ein Musical, das weltweit neue Maßstäbe gesetzt hat. Wie & JULIA steht auch der Schauspieler für zeitgemäße Unterhaltung, die Menschen berührt, überrascht und verbindet. "Mit seinem Gespür für komplexe Figuren, seiner hohen Popularität und seiner Leidenschaft für moderne, relevante Geschichten bringt Jannik Schümann ideale Voraussetzungen mit, um William Shakespeare bei uns in Stuttgart zu verkörpern. Wir freuen uns sehr, einen so außergewöhnlichen Menschen und Künstler für Stage Entertainment gewonnen zu haben", erzählt Simone Linhof, Artistic Producer.Jannik Schümann zählt seit Jahren zu den prägendsten Gesichtern der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Mit herausragenden Rollen in nationalen Produktionen wie "Dem Horizont so nah" oder "Sisi" und internationalen Engagements wie "Monster Hunter" an der Seite von Filmstar Milla Jovovich oder "Niemandsland - The Aftermath" mit Hollywood-Elite Kira Nightley und Alexander Skarsgård hat er sich als einer der gefragtesten Schauspieler etabliert. Auch die Theater- und Musicalszene ist Schümann nicht fremd: als 9-Jähriger stand er erstmals als kleiner Amadeus in MOZART! im Hamburger Stage Theater Neue Flora auf der Bühne. Sechs Jahre später spielte er die Rolle des Florian bei der Uraufführung von ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK im Stage Operettenhaus in Hamburg.Spieltermine Jannik SchümannJannik Schümann wird an den folgenden Spieltagen* in der Rolle von "William Shakespeare" im Stage Palladium Theater zu sehen sein:- Donnerstag, 28.01.2027 19:30 Uhr- Freitag, 29.01.2027 19:30 Uhr- Samstag, 30.01.2027 15:00 Uhr und 19:30 Uhr- Donnerstag, 04.02.2027 19:30 Uhr- Freitag, 05.02.2027 19:30 Uhr- Samstag, 06.02.2027 15:00 Uhr und 19:30 Uhr- Freitag, 19.02.2027 19:30 Uhr- Samstag, 20.02.2027 19:30 Uhr*Kurzfristige Änderungen in der Besetzung sind vorbehalten, Stage Entertainment kann nicht für einen Auftritt von Jannik Schümann garantieren. Rückerstattung, Stornierung oder ein Umtausch der Tickets bei Änderungen sind ausgeschlossen. Alle Angaben ohne Gewähr.Weitere Infos gibt es unter: Star Cast Jannik Schümann bei & JULIA (https://www.stage-entertainment.de/musicals-shows/und-julia-stuttgart/starcast)Pressekontakt:Stephan Jaekel I Director Communications+49 163 5752 911stephan.jaekel@stage-entertainment.comMichael Rohde I Director Product PR+49 163 5752 658michael.rohde@stage-entertainment.comSaskia Rohner I Senior PR Manager+49 163 5752 727saskia.rohner@stage-entertainment.comOriginal-Content von: Stage Entertainment Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108474/6371466