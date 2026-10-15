München (ots) -- Mutige Entscheidungen und mehr Selbstständigkeit: Für Sarah-Jane beginnt ein neues Lebenskapitel- Herzenswünsche werden erfüllt: Estefania feiert ihre "Ballermann-Premiere", Sarafina und Peter verwirklichen ihren Traum vom Eigenheim- Neue Doppelfolgen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", ab 5. November 2026 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Deutschlands bekannteste Großfamilie ist zurück! In der neuen Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" werden aufregende Träume Wirklichkeit und mutige Entscheidungen sorgen für jede Menge Bewegung: Sarah-Jane verlässt nach 27 Jahren Hotel Mama und Sarafina wagt mit Peter und ihren Kindern den Schritt in Richtung Eigenheim. Loredanas und Servets neugeborene Tochter Aria lebt sich im Großfamiliendomizil ein und lernt ihre Cousins und Cousinen kennen. Sarah-Jane trifft aufgrund ihrer Lipödem-Erkrankung einen weitreichenden Entschluss: Sie will sich mehreren Operationen unterziehen. Gleichzeitig bereitet sich Estefania auf ihren ersten Auftritt im Bierkönig auf Mallorca vor. Bei so vielen großen Plänen darf eine nicht fehlen: Familienoberhaupt Silvia, die wie immer alles im Blick hat. Neue Doppelfolgen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab 5. November 2026 um 20:15 Uhr immer donnerstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Während mit Baby Aria ein neues Familienmitglied begrüßt wird, beginnt auch für Sarah-Jane ein neuer Lebensabschnitt - und das gleich doppelt. Nur wenige Kilometer vom Zuhause der Familie in Ratheim entfernt bezieht die 27-Jährige ihre erste eigene Wohnung. Außerdem rückt ihre Gesundheit in den Mittelpunkt. Aufgrund ihrer Lipödem-Erkrankung holt sie mit Unterstützung ihrer Schwester Estefania ärztlichen Rat ein und setzt sich mit den Behandlungsmöglichkeiten auseinander. Vor der ersten von vier folgenden OPs macht sich bei ihr Nervosität breit.Auch Estefania verfolgt ein persönliches Ziel. Nach ihren Auftritten in Deutschland und in der Türkei führt sie ihr Weg nach Mallorca, wo sie erstmals beim Saison-Opening im Bierkönig auf der Bühne steht. Mama Silvia sowie ihre Schwestern Sylvana und Sarah-Jane begleiten sie auf die Insel - sogar Ballermann-Urgestein Jürgen Milski hat Bühnentipps parat. Die Aufregung steigt: Kann Estefania das Ballermann-Publikum mitreißen?Sarafina und Peter erfüllen sich einen lang gehegten Traum und kaufen das Haus direkt neben dem Familiendomizil der Wollnys in Ratheim. Am liebsten würden sie sofort einziehen, doch schnell wird klar, dass hier noch jede Menge renoviert werden muss.Nach starken Regenfällen hat Silvia im Ferienhaus in der Türkei mit Wasserschäden und Schimmel zu kämpfen. Und auch gesundheitliche Sorgen bleiben der Großfamilie in der neuen Staffel nicht erspart.Die neue Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab 5. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-wollnys-eine-schrecklich-grosse-familie)Über "Die Wollnys":Silvia Wollny lebt ihren Traum von Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert und man ist nicht immer einer Meinung. Für das Familienoberhaupt ist jeder Tag eine Herausforderung. Als Mutter und Großmutter ist Silvia ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. In der Welt der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6371465