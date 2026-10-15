Die Bundesregierung strebt bis 2030 eine Million exportbezogene Arbeitsplätze durch "Hire From Nigeria" und andere vom Privatsektor getragene Initiativen an - gegenüber derzeit etwa 20.000

NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 14. Oktober 2026 / Nigeria ist bereit, den weltweit wachsenden Bedarf an Fachkräften zu decken, mit einem ersten Ziel von einer Million exportbezogener Arbeitsplätze bis 2030, erklärte Vizepräsident Kashim Shettima, GCON, bei der weltweiten Auftaktveranstaltung der Kampagne "Hire From Nigeria".

Der Start fand am 24. September in New York am Rande der 81. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen statt. In einer Grundsatzrede, die in seinem Namen vom stellvertretenden Stabschef des Präsidenten, Senator Ibrahim Hassan Hadejia, vorgetragen wurde, sagte der Vizepräsident:

"Während ein Großteil der industrialisierten Welt altert und sich still fragt, wer das Produktivitätsvakuum füllen wird, bringt Nigeria jedes Jahr eine neue Generation digital versierter, englischsprachiger, ehrgeiziger junger Männer und Frauen hervor, die bereit sind, der Welt von zu Hause aus und aus einer Zeitzone heraus zu dienen, die für fast jeden Kontinent günstig ist."

Er fügte hinzu: "Der globale Markt für ausgelagerte Dienstleistungen wird in wenigen Jahren einen Wert von über einer Billion Dollar erreichen. Es handelt sich in Wahrheit um einen der größten Chancenübergänge in der modernen Wirtschaftsgeschichte, und Afrikas Anteil daran ist nach wie vor kaum mehr als ein Rundungsfehler. Und deshalb sage ich es Ihnen ganz offen: Nigeria ist der nächste Zukunftsmarkt für globales Outsourcing."

"Hire From Nigeria" ist eine vom privaten Sektor geleitete und von der Regierung unterstützte Kampagne, die Nigeria als wettbewerbsfähigen globalen Anbieter von Talenten, Dienstleistungen und technologiegestützten Kompetenzen positioniert und nigerianische Fachkräfte, qualifizierte Arbeitskräfte, Digitalexperten, Kreative und Dienstleister mit globalen Arbeitgebern, Kunden und Märkten vernetzt. Der weltweite Start in New York folgte auf den nationalen Start in Abuja am 31. August 2026.

Die Kampagne "Hire From Nigeria" soll es internationalen Unternehmen erleichtern, nigerianische Talente zu entdecken, globale Unternehmen sicher mit Nigerias Talenten und den damit verbundenen Möglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette zu vernetzen und Nigerias Teilhabe an der Weltwirtschaft zu vertiefen.

Der Bildungsminister, Dr. Tunji Alausa, erklärte, Nigeria habe vor 25 bis 30 Jahren die erste Welle des Outsourcings verpasst und sei entschlossen, die aktuelle Welle nicht zu verpassen. Er bezeichnete Bildung als grundlegend für Nigerias Ziel, bis 2030 eine 1-Billionen-Dollar-Wirtschaft zu werden, und erklärte weiter, dass "die laufenden Reformen darauf abzielen, die Wertschöpfungskette der Bildung zu verändern, damit die Menschen nicht nur um des Lernens willen lernen, sondern lernen, Lösungen anzubieten und Geld zu verdienen".

Der President und Mitbegründer von Tech4Dev, Joel Ogunsola, wies darauf hin, dass der afrikanische Outsourcing-Markt dreimal so schnell wächst wie vergleichbare globale Märkte. Er erklärte, die Kampagne baue auf "bereits bestehenden und wachsenden Bemühungen" auf, wobei inländische und internationale Outsourcing-Unternehmen im Land bereits schätzungsweise 20.000 Nigerianer in verschiedenen Sektoren wie Kunden- und Geschäftsbetrieb, Technologie und Daten sowie spezialisierten und regulierten Dienstleistungen beschäftigten.

"Nigerias Investitionen in Qualifikationen müssen nachfrageorientiert sein, Talente müssen leicht zu finden sein, wir müssen Vertrauen aufbauen und dann die Talente den Stellen zuordnen", sagte er. "Wenn Sie ein internationales Unternehmen sind, das sich in Nigeria niederlassen und Mitarbeiter einstellen möchte, wird 'Hire From Nigeria' Sie dabei unterstützen."

Rosy Fynn, Country Director for Nigeria bei der Mastercard Foundation, erklärte, der Ansatz der Stiftung zum Aufbau der nigerianischen Talentpipeline bestehe darin, "nicht zuerst auszubilden und dann nach Arbeitsplätzen zu suchen, sondern vielmehr zu verstehen, was der Markt benötigt, und die Ausbildung sowie die Talente bereitzustellen, die diesem Bedarf entsprechen".

Dieser Ansatz bildet die Grundlage für das "Talent Technology Services (TTS) Nigeria"-Programm, eine der Talentpipelines, die die "Hire From Nigeria"-Kampagne unterstützen. Das Programm wird von einem Konsortium unter der Leitung von Tech4Dev in Partnerschaft mit Semicolon, Univelcity und dem Policy Innovation Centre (PIC) durchgeführt und von der Mastercard Foundation unterstützt. Das Programm zielt darauf ab, 30.000 nigerianische Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren in marktrelevanten technologischen Fähigkeiten auszubilden und mindestens 25.000 von ihnen an menschenwürdige Arbeitsplätze im technologiegestützten Business-Process-Outsourcing-Sektor (BPO) zu vermitteln. Es arbeitet mit BPO-Anbietern auf lokaler und internationaler Ebene zusammen, um die Ausbildung auf deren Einstellungsbedarf abzustimmen, und legt besonderen Schwerpunkt auf Frauen in stadtnahen und ländlichen Gemeinden, Frauen mit Behinderungen, binnenvertriebene Frauen und stillende Mütter. Durch "Hire From Nigeria" trägt das Programm mit Daten zu ausgebildeten Fachkräften und der Vermittlung an Unternehmen dazu bei, internationalen Unternehmen die Suche und Einstellung nigerianischer Fachkräfte zu erleichtern.

Luqman Edu, Mitbegründer und Executive Chairman von Itana, einem von der Africa Finance Corporation unterstützten Unternehmen, das Nigerias erste digitale Freihandelszone aufbaut, sagte: "Dies ist eine sehr spannende Zeit für Nigeria, und wir laden globale Unternehmen ein, das Potenzial nigerianischer Fachkräfte zu nutzen. Nigeria verfügt über die erforderlichen Talente, und wir stellen die Infrastruktur bereit, um sicherzustellen, dass diese Fachkräfte zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Lösung globaler Probleme beitragen können."

Yinka Adegboye, Divisional Head of Multilaterals bei der Bank of Industry Limited (BOI), der den Managing Director/CEO Dr. Olasupo Olusi vertrat, betonte das Engagement der Bank für die Förderung junger unternehmerischer Talente in Nigeria, die den Nachwuchspool für "Hire From Nigeria" bilden. Dies erfolgt unter anderem durch Initiativen wie das Programm "Investment in Digital and Creative Enterprises" (iDICE).

Engr. Abisoye Coker-Odusote, Director-General/CEO der National Identity Management Commission (NIMC), skizzierte gesetzliche und operative Reformen zur Stärkung des digitalen Vertrauens in Nigeria durch die Einführung digitaler Identitätsnachweise, "die lokal und international überprüfbar sind" und Arbeitgebern im In- und Ausland Sicherheit bieten.

Die Auftaktveranstaltung stieß auf reges Interesse seitens der Privatwirtschaft; neben Entwicklungspartnern nahmen Führungskräfte aus den Bereichen Outsourcing, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Bildung und Gesundheitswesen teil.

Auch die Leiter mehrerer Bundesbehörden nahmen teil, was das regierungsweite Engagement Nigerias für die Kampagne unterstrich. Dazu gehörten die National Information Technology Development Agency (NITDA), die National Identity Management Commission (NIMC), die National Agency for Science and Engineering Infrastructure (NASENI), die Securities and Exchange Commission (SEC), der Financial Reporting Council of Nigeria (FRC) und Galaxy Backbone Limited.

"Hire From Nigeria" ist eine Koalitionsinitiative, die von Tech4Dev und Univelcity in Zusammenarbeit mit dem Bundesbildungsministerium vorangetrieben und von der Bank of Industry über iDICE sowie von der Mastercard Foundation über das TTS Nigeria Program zusammen mit weiteren staatlichen Institutionen, Entwicklungspartnern und Akteuren aus der Privatwirtschaft unterstützt wird. Die Kampagne vernetzt nigerianische Fachkräfte, qualifizierte Arbeitskräfte, Digitalexperten, Kreative und Dienstleister mit internationalen Arbeitgebern, Kunden und Märkten und schafft so Wege für eine stärkere Teilhabe Nigerias an der Weltwirtschaft.

Medienkontakt:

Oluwatoyin Ashipa, Head of Communications, "Hire From Nigeria"

Oluwatoyin.Ashipa@hirefromnigeria.org | +234 803 328 2663

QUELLE: Hire From Nigeria

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