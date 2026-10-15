Im vergangenen Monat wiesen wir auf die angespannte Lage bei Gasspeichern, Wasserkraftreservoirs, Flusspegeln und der Verfügbarkeit von AKW hin. Dadurch blieb dem System kaum Puffer für eine weitere Störung. Der September brachte keine Entlastung: Der Monat war in weiten Teilen Europas erneut wärmer und trockener als normal, und die niedrigen Wasserstände schränkten die Kernkraftproduktion in Frankreich und Rumänien weiterhin ein. Im Nahen Osten eskalierte der Konflikt auf militärischer Ebene, obwohl sich die physischen Lieferströme durch die Straße von Hormus verbesserten. Nachdem zwei Supertanker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland