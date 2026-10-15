DJ Daimler Truck erhält Auftrag über 61 Unimog für neuseeländischen Streitkräfte
DOW JONES--Daimler Truck hat einen Auftrag in Neuseeland an Land gezogen. Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, wird er das neuseeländische Verteidigungsministerium und die New Zealand Defence Force mit 61 Mercedes-Benz Unimog beliefern. Die Fahrzeuge sind Teil einer Investition der neuseeländischen Regierung zur Modernisierung der Logistik- und Unterstützungsflotte für die Ausbildung, für Transportaufgaben sowie für Katastrophenhilfe und Notfalleinsätze in Neuseeland, und sollen schrittweise ab Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden.
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October 15, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)
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