Frankfurt am Main (ots) -Seit 25 Jahren fördert die Akademie Musiktheater heute (AMH) der Deutsche Bank Stiftung junge Talente aus sieben Sparten des Musiktheaters und bringt sie in einem zweijährigen interdisziplinären Leadership-Programm zusammen. Mit einem Netzwerk aus inzwischen mehr als 360 Mitgliedern hat sich die AMH zu einer festen Größe in der zeitgenössischen Musiktheaterszene entwickelt: Das Stipendienprogramm schließt eine Lücke in der Nachwuchsförderung und ermöglicht jungen Musiktheaterschaffenden in Workshops den Zugang zu renommierten Opernhäusern, Festivals, ausgewählten Inszenierungen sowie Hintergrundgesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und Leitungsteams. Im Fokus stehen Dialog und interdisziplinäres Verständnis, die Auseinandersetzung mit der Vielfalt der zeitgenössischen Musiktheaterszene sowie ein gemeinschaftlicher Entwicklungsprozess von Musiktheaterminiaturen für den jährlich stattfindenden Festakt. Zahlreiche Alumni der AMH sind mittlerweile in leitenden Positionen an internationalen Opernhäusern und Festivals oder erfolgreich als Freischaffende tätig.Vor zwei Jahren erhielten 15 Stipendiatinnen und Stipendiaten den Auftrag, drei Miniaturopern zu entwickeln. Dabei verantworteten sie sämtliche künstlerischen Bereiche selbst - von der Komposition über das Bühnen- und Kostümdesign bis hin zur Inszenierung. Zum 25-jährigen Jubiläum bringt die AMH am 26. Oktober 2026 im Rahmen des feierlichen Festakts SONST GUTE NACHT drei Miniaturopern im Frankfurt LAB zur Uraufführung: Der Drache auf dem Silbertablett, Silberschwere Lider und Tango Paradiso.Festakt SONST GUTE NACHTDystopisches Zukunftsszenario im zeitgenössischen MusiktheaterTragikomisch, zeitgenössisch und experimentell: Unter dem Titel SONST GUTE NACHT - Ein Abend in drei Teilen präsentieren junge Talente der Akademie Musiktheater heute gemeinsam mit dem Ensemble Modern sowie Sängerinnen und Sängern des PPCM vocal der Kunstuniversität Graz neues zeitgenössisches Musiktheater.Drei Teams des Abschlussjahrgangs setzten sich aus verschiedenen künstlerischen Perspektiven mit gesellschaftspolitischen Zukunftsfragen auseinander. Entstanden sind die Stücke Der Drache auf dem Silbertablett (Musik: Maximiliano Soto Mayorga), Silberschwere Lider (Musik: Adrian Laugsch) und Tango Paradiso (Musik: Abigél Varga) mit Texten von Sophie Jira. Gemeinsam entwerfen die drei Miniaturopern ein dystopisches Zukunftsszenario: Statt angesichts der Krisen unserer Zeit nach gesamtgesellschaftlichen Lösungen zu suchen, planen die Reichsten ihren eigenen Ausstieg im Falle einer Apokalypse. Auf einem Seastead, vermeintlich weit entfernt von den Katastrophen der Welt, sehen sie sich jedoch immer wieder mit zutiefst menschlichen Problemen konfrontiert.Der Drache auf dem SilbertablettIn der Küche des Seasteads bereiten der Chef de Cuisine und die Souschefin unter Hochdruck ein fragwürdiges Amuse-Gueule zu. In ihrem gewitzten Schlagabtausch offenbaren sich ihre unterschiedlichen Haltungen gegenüber ihren Vorgesetzten. Die Entscheidung, die Vorspeise ausnahmsweise selbst zu servieren, endet verhängnisvoll.Silberschwere LiderAnlässlich der Volljährigkeit des Sohnes der Seasteadbewohner findet ein Bankett statt. Sein Geburtstagsgeschenk: ein Klon seiner selbst, der ihm als menschliches Ersatzteillager dienen soll. Die Begegnung von Sohn und Klon stellt die familiären Beziehungen auf die Probe und führt zu einer tragischen Verstrickung von Liebe und Begehren.Tango ParadisoIn einer unbestimmten Zukunft erwachen zwei schabenartige Wesen aus tiefem Schlaf. Sie sind die letzten Bewohner des Seasteads. In reduzierter Sprache reflektieren sie über den Sinn des Lebens. Der Tango Paradiso ist dabei Ausdruck ihrer Erinnerungen und Träume - und zugleich unüberwindbare Grenze zur Vergangenheit.Seit 2019 sind das Ensemble Modern sowie seit 2026 Sängerinnen und Sänger des PPCM vocal der Kunstuniversität Graz Kooperationspartner des jährlichen Festakts, bei dem die jungen Talente Musiktheaterminiaturen zu einem vorgegebenen Thema entwickeln.Uraufführung SONST GUTE NACHT und Festakt der Akademie Musiktheater heute26. Oktober 202617.45 UhrEinführung SONST GUTE NACHT18.30 UhrFestakt SONST GUTE NACHT - Ein Abend in drei Teilen mit anschließendem EmpfangUraufführung der Musiktheaterstücke Der Drache auf dem Silbertablett, Silberschwere Lider und Tango ParadisoFrankfurt LABSchmidtstraße 1260326 Frankfurt am MainMehr Informationen zu den Musiktheaterstücken und zur Besetzung finden Sie unter: https://festakt2026.akademie-musiktheater-heute.de (https://festakt2026.akademie-musiktheater-heute.de)Die Inszenierung SONST GUTE NACHT - Ein Abend in drei Teilen steht im Anschluss an den Festakt auf dem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UC9t1FqKX-cZobHntj8XQstg) der Deutsche Bank Stiftung zur Verfügung.Die Veranstaltung findet für geladene Gäste statt. Für Pressevertreterinnen und -vertreter gibt es Kartenkontingente für die Uraufführung. Bitte wenden Sie sich bis zum 20. Oktober 2026 per E-Mail an amh@deutsche-bank-stiftung.de.Pressekontakt:Deutsche Bank StiftungHannah Freitagamh@deutsche-bank-stiftung.de+49 (69) 2 47 52 59-22www.akademie-musiktheater-heute.dewww.deutsche-bank-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131895/6371516