Kufstein (ots) -Viele Inhaberinnen versuchen vergeblich, über Flyer, Website, Instagram & co an Neukundinnen zu kommen. Christopher Kern erklärt, warum das nicht mehr funktioniert.Flyer verteilen, ein paar Posts auf Instagram, ab und zu eine Anzeige schalten: So haben Kosmetikstudios jahrelang Kundinnen gewonnen. Lange hat das gereicht. Heute reicht es nicht mehr. Christopher Kern, Gründer und Geschäftsführer von Panda Marketing, betreut mit seiner Agentur aktuell rund 200 Kosmetikstudios in Deutschland, Österreich und der Schweiz - und sieht überall dasselbe Muster.Was früher funktioniert hat, funktioniert nicht mehr"Flyer bringen vielleicht die eine oder andere Kundin, aber planbar ist das nicht", sagt Christopher Kern. Der Rat, einfach regelmäßig zu posten, dann kämen die Kundinnen von allein, stamme aus einer Zeit, in der Instagram noch kaum Konkurrenz hatte. "Heute posten alle. Ohne bezahlte Reichweite sieht das niemand mehr." Viele Inhaberinnen schalten deshalb selbst Werbung auf Instagram und Facebook - oft ohne Strategie, ohne passendes Angebot, ohne echtes Know-how. Das Budget ist knapp, neue Kundinnen bleiben aus.Wenn die falsche Agentur gebucht wirdWer sich Hilfe holt, landet meist bei einem von zwei Agenturtypen. Der erste macht Marketing für alle Branchen und kennt den Kosmetikmarkt nicht. Der zweite hat sich auf Beauty spezialisiert, ist in kurzer Zeit stark gewachsen und liefert inzwischen jedem Studio dasselbe Paket: gleiche Anzeigen, gleiches Angebot, gleicher Ablauf - das geht sogar so weit, dass das Studio nebenan fast dieselbe Werbung laufen hat."Wir hören in fast jedem Erstgespräch dieselbe Geschichte: Vor einiger Zeit lief es noch sehr gut, jetzt werden die Ergebnisse schlechter", sagt Christopher Kern. "Was vor drei Jahren funktioniert hat, funktioniert auf Instagram und Facebook heute nicht mehr. Wer seine Kampagnen nicht laufend anpasst, verliert." Das Problem sei nicht fehlendes Marketingwissen, sondern fehlende Nähe zum einzelnen Studio."Eine Kosmetikerin verkauft keine Klicks. Sie verkauft Vertrauen und Ergebnisse. Wer nicht weiß, welche Behandlung sich in genau diesem Studio bewerben lässt und vor allem, wie man sich positioniert, kann die beste Anzeige der Welt schalten - es bucht trotzdem niemand."Branche und Werbeplattform zusammen verstehenPanda Marketing hat sich deshalb ausschließlich auf Kosmetikstudios spezialisiert. Jede Kampagne bewirbt eine einzelne Behandlung mit klarem Ergebnis, Anfragen werden automatisch weitergeleitet und direkt als Termin in den Kalender des Studios gelegt.Gemessen wird nicht an Reichweite, sondern an gebuchten und durchgeführten Behandlungen. Eine Kundin erhielt so in der ersten Woche 15 Anfragen für Permanent Make-up, 12 davon wurden zu Terminen. Ein Studio, das sich auf ganzheitliche apparative Kosmetik fokussiert hat, konnte mit Panda Marketing 63 Neukundinnen in drei Monaten gewinnen."Das Konsumklima ist schwieriger geworden, und Kundinnen überlegen genauer, wo sie ihr Geld lassen", sagt Christopher Kern. "Wer heute mit seinem Studio nicht nur bestehen, sondern wachsen will, braucht einen Partner, der die Beauty-Branche und Meta Ads gleichermaßen versteht. Genau das haben wir perfektioniert."Über Panda MarketingDie Panda Marketing GmbH mit Sitz in Kufstein (Tirol) ist auf Neukundengewinnung für Kosmetikstudios über Meta Ads spezialisiert. Gründer Christopher Kern hat die Agentur von Grund auf aufgebaut, heute betreut sein fünfköpfiges Team rund 200 Studios im deutschsprachigen Raum. Mehr unter www.panda-marketing.atMehr über Panda Marketing Zur Website (https://panda-marketing.at/)Pressekontakt:Panda Marketing GmbHTelefon: +436642313648E-Mail: info@panda-marketing.atWebsite: https://panda-marketing.at/Original-Content von: Panda Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183634/6371534