Mit dem Berliner Energie-Fintech Cloover bringt jetzt ein weiteres Unternehmen einen Einspeisetarif für kleine Photovoltaik-Anlagen auf den Markt: Cloover übernimmt für Anlagen bis 25 Kilowatt Leistung die sonstige Direktvermarktung. Der Tarif startet ab sofort und ist monatlich kündbar. Cloover erhebt keine Einrichtungsgebühr, eine Hardware-Bindung gibt es nicht. Spotmyenergy hat kürzlich ein ähnliches Angebot vorgestellt. Kommt die EEG-Novelle wie von der Bundesregierung vorgesehen durch den Bundestag, entfällt künftig nach einer Übergangsphase die EEG-Vergütung für neue, kleine Photovoltaik-Anlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland