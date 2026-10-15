Erfurt (ots) -Wer übernatürliche Gaben hat, der trägt eine große Verantwortung: Die Klasse aus Raum 209 der Bridgegate Schule muss sich dieser stellen, als sie mithilfe ihrer Fähigkeiten ein gefährliches Geheimnis und damit einen uralten Konflikt aufdeckt. Ob sie die Herausforderungen gemeinsam meistern können, zeigt die zehnteilige Serie "Gifted - Geheime Gaben" (NDR) ab 16. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2026/hbbtv-smarttv-kika-app-100.html). Im TV ist die Serie ab 19. Oktober 2026 immer montags um 20:10 Uhr zu sehen.Vor der atmosphärischen Kulisse Edinburghs verbindet "Gifted - Geheime Gaben" Fantasy, Mystery, Abenteuer und Humor zu einer modernen Coming-of-Age-Serie für Kinder ab zehn Jahren, die sich mit Freundschaft, Zusammenhalt, Mut und der Frage, wie man seinen Platz in der Welt findet, auseinandersetzt.Die Realserie ist mit jungen Schauspieltalenten wie Dominic McLaughlin besetzt, der in der kommenden HBO-Serie "Harry Potter" die Hauptrolle übernehmen wird. "Gifted - Geheime Gaben" entstand in internationaler Koproduktion mit der BBC und dem NDR, produziert von Black Camel Pictures (Schottland) und Media Valley (Frankreich). Sandra LeBlanc-Marissal übernimmt für den NDR die redaktionelle Verantwortung.Zum Inhalt: Emily (Claire Charlotte Cassidy) wird unerwartet in die geheimnisvolle Klasse 209 ihrer Schule aufgenommen. Dort lernt sie andere Jugendliche mit übernatürlichen Begabungen kennen - und schnell wird klar: Auch Emily hat eine besondere Gabe. Als sie und ihre neuen Freund*innen Martin (Dominic McLaughlin), Iain (Oliver Martindale), Ken (Charlie Geany), Jack (Alexander Tait), Jenna (Elena Hui Ling Yap) und Tracey (Mandipa Kabanda) ein rätselhaftes Mädchen namens Margery (Nim McQuin) aus einem unterirdischen Gefängnis befreien, gerät ihr Leben aus dem Gleichgewicht, denn Margery stammt aus einer anderen Zeit und verfügt über mächtige Illusionskräfte. Ihre Rückkehr setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die die Jugendlichen mit einem uralten Konflikt konfrontiert.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6371540