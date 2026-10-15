Wir erwarten, dass Infineon am 10. November solide Zahlen für das vierte Quartal vorlegen wird, wobei der Spielraum für wesentliche Überraschungen begrenzt sein dürfte, da sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 richtet. Die starke Nachfrage nach KI-Stromversorgungslösungen, die sich verbessernden Bedingungen im Industriesegment und eine höhere Kapazitätsauslastung dürften zu einer deutlichen Beschleunigung des Ergebniswachstums führen, auch wenn unsere Prognosen für das Umsatzwachstum und die Margen im Geschäftsjahr 2027 weiterhin unter dem Konsens liegen. Wir sehen Spielraum für eine Anhebung des KI-Umsatzziels für das Geschäftsjahr 2027 auf 3,0 Mrd. EUR durch das Management, gestützt durch eine anhaltend starke Nachfrage, Kapazitätserweiterungen und eine verbesserte Preisgestaltung. Allerdings könnten die Anlaufkosten in Dresden, der anhaltende Gegenwind im Automobilsegment und eine uneinheitliche Erholung im Industriesegment die Margenausweitung begrenzen. Da die Aktie mit rund dem 16,0-Fachen des für 2027 erwarteten Segmentergebnisses (EV/Segment Result) bewertet wird und damit bereits eine erhebliche Ergebniserholung widerspiegelt, dürfte eine nachhaltige Neubewertung unseres Erachtens von einer stärkeren Margenverbesserung außerhalb des KI-Geschäfts abhängen. Wir bestätigen unsere HALTEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 60,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/infineon-technologies-ag





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