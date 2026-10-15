Blue Cap dürfte am 20. Oktober die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (H1 26) veröffentlichen. Wir prognostizieren Umsatzerlöse von rund EUR 65 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 2,7 Mio. Damit würden beide Kennzahlen gegenüber den berichteten Werten des H1 25 deutlich zurückgehen. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem veränderten Konsolidierungskreis des Portfolios infolge der Veräußerung von con-pearl, während Janoschka nach dem Closing im Juni lediglich einen geringen Beitrag leisten sollte. Für das bestehende Portfolio erwarten wir im Vergleich zum Vorhalbjahr weitgehend stabile Umsätze bei moderater Profitabilität. Da der Hauptergebnisbeitrag von Janoschka noch aussteht, rechnen wir mit einer Bestätigung der Guidance für das Geschäftsjahr 2026 (FY26). Wir behalten unsere Gesamtjahresschätzungen bei und bekräftigen unsere BUY-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 33,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag
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