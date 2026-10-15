Ein Bündnis aus Energiebranche, Wohnungswirtschaft und Handwerk warnt vor Investitionshemmnissen durch den geplanten Prosumer-Aufschlag. Die Verbände verlangen Bestandsschutz und akzeptieren eine Beteiligung nach vereinbarter Einspeisekapazität nur als letztes Mittel. Elf Bundesverbände fordern die Bundesnetzagentur auf, bei der Reform der Stromnetzentgelte auf den Prosumer-Aufschlag zu verzichten. Laut einem vom Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) beauftragten Rechtsgutachten soll die neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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