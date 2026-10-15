Salzburg, 14. Oktober 2026 (ots) -Österreichs führende Online-Marketing-Konferenz lädt im November nach SalzburgAm 26. und 27. November 2026 versammeln sich 1.600 Online-Marketing-Fachleute im Salzburg Congress zur größten österreichischen Fachkonferenz für Online Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Die Online Expert Days verbinden mit der OMX und der SEOkomm zwei Konferenztage, mehr als 50 Vorträge und ein strikt werbefreies Programm unter einem Dach.Zwei Konferenzen, ein Ziel: direkt anwendbares WissenAm 26. November widmet sich die OMX der gesamten Bandbreite des Online Marketings. Der darauffolgende Tag gehört der SEOkomm, die sich ausschließlich dem Thema Suchmaschinenoptimierung widmet. Auf vier parallelen Tracks erwarten die BesucherInnen praxisnahe Vorträge zu GEO, SEO, Paid Ads, Künstlicher Intelligenz im Marketing, Content, Social Media, E-Mail Marketing, Analytics, Conversion-Optimierung und mehr.Das Alleinstellungsmerkmal der Veranstaltung: Sämtliche Speaker werden durch einen unabhängigen Fachbeirat ausgewählt. Gekaufte Vortragsslots gibt es nicht. "Unser Anspruch war von Anfang an: Was auf unserer Bühne passiert, muss am nächsten Tag im Büro umsetzbar sein. Daran hat sich nichts geändert", betont Oliver Hauser, Geschäftsführer der Next Experts GmbH und Gründer der Online Expert Days.Seit 2010 eine feste Größe in der BrancheDie Online Expert Days wurden 2010 von Oliver Hauser und Ursula Hauser gegründet und haben sich seither als feste Größe in der deutschsprachigen Online-Marketing-Szene etabliert. Die Veranstaltung richtet sich an EinsteigerInnen ebenso wie an erfahrene Fachleute und bietet neben dem Konferenzprogramm umfangreiche Networking-Möglichkeiten sowie optional buchbare Abendveranstaltungen.Veranstaltungsdetails- Datum: 26. und 27. November 2026- Veranstaltungsort: Salzburg Congress, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg- Beginn: 09:00 Uhr, Ende: 18:00 Uhr- Tickets und Programm: www.onlineexpertdays.comÜber die Next Experts GmbHDie Next Experts GmbH mit Sitz in Salzburg veranstaltet seit 2010 die Online Expert Days, bestehend aus der OMX und der SEOkomm. Das Unternehmen wurde von Oliver Hauser und Ursula Hauser gegründet und steht für werbefinanzierungsfreie, qualitativ hochwertige Fachkonferenzen im Bereich Online Marketing. Alle Veranstaltungen zeichnen sich durch einen streng kuratierten Auswahlprozess für Speaker sowie ein hohes Maß an Praxisorientierung aus.Online Expert DaysDatum: 26.11.2026 - 27.11.2026Art: Konferenzen und TagungenOrt: Salzburg CongressAuerspergstraße 65020 SalzburgÖsterreichURL: https://www.onlineexpertdays.com/Online Expert Days Jetzt Ticket sichern (https://www.onlineexpertdays.com/)Pressekontakt:Next Experts GmbHLouisa Grace HauserTelefon: 06609216587E-Mail: louisa@oxd.atOriginal-Content von: Next Experts GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183635/6371570