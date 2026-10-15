Die Übernahme der All for One Group SE durch VINCI Energies ist abgeschlossen. Seit dem 13. Oktober 2026 hält die deutsche Tochter des französischen VINCI-Konzerns rund 87,33 Prozent der Aktien des SAP- und IT-Dienstleisters. Damit beginnt für All for One ein neues Kapitel innerhalb des internationalen Axians-Netzwerks. Für die verbliebenen Aktionäre rückt unterdessen eine andere Frage in den Mittelpunkt: VINCI kündigt ein Delisting-Erwerbsangebot über 67,50 Euro je Aktie an und bereitet damit den Rückzug von All for One aus dem regulierten Börsenhandel vor. Übernahme abgeschlossen: VINCI kontrolliert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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