Linz (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise (CPI) in den USA stiegen im September im Jahresvergleich um 3,7%, nach 3,4% im August und klar über den erwarteten 3,6%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gegenüber dem Vormonat hätten sie um 0,6% zugelegt, die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel habe sich um 0,3% erhöht. Der Preisdruck bleibe damit weiterhin hartnäckig, getrieben von hohen Energiepreisen, die zunehmend auf andere Bereiche durchschlagen würden. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei nach der Veröffentlichung auf über 5,3% gesprungen, habe im asiatischen Handel aber um rund 20 Basispunkte nachgegeben. FED-Vertreterin Daly habe gesagt, weitere Zinsschritte seien eher wahrscheinlich als nicht, im Oktober bestehe aber kein Handlungsdruck. Citi rechne inzwischen mit einer Anhebung im Dezember, die Märkte würden weitere Schritte zunehmend einpreisen. Für Unternehmen bedeute das anhaltend hohe Refinanzierungskosten und Unsicherheit bei der Zinsplanung. Die Märkte würden nun auf die heutigen Erzeugerpreise (PPI) um 14:30 Uhr MESZ und auf die FED-Sitzung am 27. und 28. Oktober blicken. (15.10.2026/alc/a/a) ...

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