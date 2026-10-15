Stuttgart (ots) -Ab 19. Oktober die größten Hits / Mobiles SWR1 Studio in fünf Städten unterwegs / Große Finalparty am 23. Oktober in der Hanns-Martin-Schleyer-HalleNur noch wenige Tage, dann dreht sich in Baden-Württemberg wieder alles um die größten Hits aller Zeiten: Von Montag, 19. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober 2026, sendet SWR1 Baden-Württemberg fünf Tage lang rund um die Uhr die meistgewählten Lieblingssongs der Hörerinnen und Hörer. Welcher Song es auf Platz 1 schafft, entscheidet sich im Verlauf des Countdowns. Neben der Musik stehen auch in diesem Jahr Mitmachaktionen und Begegnungen mit dem SWR1-Team auf dem Programm. Das große Finale steigt am Freitag, 23. Oktober, bei der legendären Hitparaden-Finalparty in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Dort werden live vor Tausenden Fans die Top 10 samt Siegertitel 2026 gekürt. Im Anschluss feiert das Publikum weiter - mit der SWR1 Band, der SWR Big Band und besonderen musikalischen Überraschungsgästen.Fünf Tage, mehr als 1.000 Hits: Die SWR1 Baden-Württemberg HitparadeAm Montag, 19. Oktober, um 5 Uhr morgens startet die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade. Fünf Tage lang sind die Top 1.000 + X Lieblingshits rund um die Uhr zu hören. Die Hörerinnen und Hörer bestimmen mit ihrer Abstimmung, welche Songs es in die Hitparade schaffen. Während sich die Platzierungen nach und nach herauskristallisieren, steigt die Spannung: Welcher Titel wird die Nummer 1 des Jahres 2026?Der Höhepunkt folgt am Freitag, 23. Oktober, beim großen Finale in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Dort werden die Top 10 und der Siegertitel live verkündet. Doch auch nach der Entscheidung ist noch lange nicht Schluss: Mit der SWR1 Band, der SWR Big Band und besonderen musikalischen Überraschungsgästen wird die Finalparty zum gemeinsamen Abschluss der Hitparaden-Woche.Der Countdown läuft: Abstimmen noch bis 17. OktoberDie Abstimmung für die SWR1 Hitparade 2026 läuft seit dem 3. Oktober. Noch bis Samstag, 17. Oktober, um 12 Uhr können die Hörerinnen und Hörer von SWR1 Baden-Württemberg ihre Lieblingssongs wählen. Über die App ARD Sounds oder online auf SWR1.de (https://www.swr.de/swr1/bw/swr1-bw-hitparade-2026-100.html) können alle Hitparaden-Fans bis zu fünf ihrer persönlichen Favoriten einreichen. Aus den meistgewählten Titeln entsteht die Hitparaden-Playlist, die ab dem 19. Oktober fünf Tage lang rund um die Uhr zu hören ist. Welcher Song am Ende ganz oben steht, bleibt bis zum Finale offen.Das "SWR1 HITmach-Duell": Acht Tage, 16 StädteDas "SWR1 HITmach-Duell" ist noch bis zum 15. Oktober im Land unterwegs. SWR1-Moderatoren Julian Hammerstein und Benedict Walesch besuchten jeweils zwei Städte in Baden-Württemberg. Vor Ort galt es, möglichst viele Stimmen für die SWR1 Hitparade zu sammeln und bei einer besonderen "HITmach-Aufgabe" zu punkten, die sich um einen der größten Hits aller Zeiten drehte. Dabei war die Unterstützung der Menschen vor Ort gefragt.Die Stadt, die auf SWR1.de die meisten Stimmen für die Hitparade abgab und mehr "HIThelfer" mobilisierte, holte den Tagessieg. Unter allen, die sich an der "HITmach-Aufgabe" beteiligen, werden unter anderem Tickets für die Hitparaden-Finalparty am 23. Oktober verlost. Am 14. Oktober steht noch das "SWR1 HITmach-Duell" Hardheim gegen Mutlangen aus und am 15. Oktober tritt Talheim gegen Ötigheim an.Mobiles SWR1 Studio unterwegs: Hitparaden-Feeling vor OrtNicht nur aus dem Stuttgarter Funkhaus, sondern auch direkt aus dem Land sendet SWR1 Baden-Württemberg während der Hitparade. Dafür ist das Hitparaden-Duo um Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein fünf Tage lang ab 19. Oktober in fünf Städten unterwegs. Jeweils von 15 bis 19 Uhr können Besucherinnen und Besucher die Livesendung am mobilen SWR1 Studio verfolgen und Hitparaden-Atmosphäre hautnah erleben. Wer vorbeikommt und bei der HITmach-Aufgabe mitmacht, hat zudem die Chance, Hitparaden-Fanpakete zu gewinnen.Die Stationen des mobilen SWR1 Studios (vor Ort jeweils von 15 bis 19 Uhr):19.10. Lörrach20.10. Bühl21.10. Pfullingen22.10. Winnenden23.10. Öhringen (Einkaufscenter)Im Radio sowie online live dabei seinDer größte Musikcountdown Baden-Württembergs wird im Radio, über die ARD Sounds App und auf SWR1.de im Video-Livestream übertragen.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter ...Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6371633